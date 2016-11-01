До нас стукає дід Безвіз!!!

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Невже ж у єврочиновників нарешті прокинулась совість? Ой як тяжко повірити в таке, але... Єврокомісар Йоханнес Хан заявив, що в найближчі тижні ЄС повинен виконати власні зобов'язання щодо запровадження безвізового режиму з Україною.
Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, - йдеться на сайті Петра Порошенка. Петро Порошенко поставив перед європейським чахликом Йоханесом Ханом питання руба: або - або! Без жартів!
До саміту ЄС - Україна у Брюсселі, під час якого Петро Порошенко обіцяє нам Безвіз, залишилось рівно 14 днів. І ми усі розуміємо - якщо й цього разу Петро Олексійович повернеться з Брюсселя до до Києва з порожніми руками - ми цього Євросоюзу не пробачимо. Нехай начуваються!
Але, судячи з популяризації саміту через українські ЗМІ та дипустанови - дід Безвіз таки прийде в Україну!