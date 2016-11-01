Буковинські вогнеборці врятували 86-річну пенсіонерку

Протягом минулої доби у Чернівецькій області сталося 2 пожежі.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба УДСНС.
Одна із пожеж виникла у селищі Забагна, де загорілась прибудова до житлового приміщення. За словами вогнеборців, спалах виникнув через необачну експлуатацію пічки.
Пожежа виникла вночі, але господарі своєчасно відчули запах диму та викликали вогнеборців. Рятувальники в одній із задимлених кімнат побачили 86-річну пенсіонерку, яку евакуювали у безпечне місце.
Інша пожежа виникла у селищі міського типу Путилі, де також горів житловий будинок. Вогнеборці не дали вогню розповсюдитись та врятували приміщення.