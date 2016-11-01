Буковині для виконання плану призову не вистачає 30 осіб

Чернівецькій області, якій на осінній призов на строкову військову службу визначено чисельність 294 особи, для виконання плану не вистачає 30 осіб.
Про це на нараді в ОДА повідомив обласний військовий комісар Володимир Шведюк, повідомила прес-служба ОДА.
Станом на 8 листопада 2016 року до військ відправлено вже 171 особу. Це становить 58,2% від планового завдання. В командах накопичено ще 93 особи. Для виконання планового завдання наразі не вистачає 30 осіб.
Найкращі показники призову наразі демонструють у Кіцманському районі, гірші – в Герцаївському, Новоселицькому районах та місті Чернівці. Джерело