Чернівецькому депутату, якого підозрюють у підкупі виборців, заборонили виїзд за кордон

Печерський районний суд міста Києва застосував до депутата Чернівецької міськради Ростислава Білика, якого підозрюють у підкупі виборців на виборах 2015 року, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Про це сказано в ухвалі суду, яка оприлюднена на сайті Єдиного реєстру судових рішень.
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Зокрема, суд частково задовольнив клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
«Застосувати до підозрюваного Білика Ростислава Романовича, українця, громадянина України, освіта вища, депутата Чернівецької міської ради, на даний час не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного за ч. 4 ст. 160 КК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Покласти на нього обов’язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, та зобов’язати його: за наявності здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну; прибувати за кожною вимогою суду, прокурора або слідчого; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований без дозволу слідчого; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні», – сказано в ухвалі суду.
Судом визначено термін дії ухвали – до 23 грудня 2016 року.
Як відомо, Ростислава Білика підозрюють організації підкупу на виборчій дільниці у студмістечку в Чернівцях на місцевих виборах у 2015 році.
Джерело: http://zik.ua