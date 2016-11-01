На Буковині у водоймищі Дністровської ГАЕС почали вирощувати форель

У верхньому водоймищі Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що у Чернівецькій області, почали вирощувати форель.
Про це повідомив «Північно-бесарабський інформаційний портал».
У верхню водойму Дністровської ГАЕС випустили 300 кілограмів сріблястої форелі рік тому. Днями під час контрольної перевірки з’ясували, що маса риби за цей час досягла 3 тонн.
Вирощену рибу можна використовувати для зариблення штучних водойм України.
«ГАЕС органічно вписується в екосистему і навіть позитивно впливає на неї. Зокрема, поліпшуються умови водної фауни. Насичується киснем вода та більш активно самоочищається. Це створює можливості для таких проектів, як цей», – зазначив Василь Субота, голова правління «Дністровської ГАЕС».
Проект планують розвивати й далі, щоб організувати товарне виробництво.
Джерело: ZIK