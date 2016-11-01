Операція "Шатун" - СБУ озвучила задум Путіна

Що, Де, Коли

(вул. Героїв Майдану, 242) Чернівецькою міською організацією Товариства Червоного Хреста України буде передаватися гуманітарний вантаж у вигляді медичних засобів реабілітації та медичних лікувальних матеріалів фірми Гартманн, який надійшов від Konvoirgruppe Waldek-Frankenberg e.V. (Німеччина) для КУ «Обласного клінічного онкологічного диспансеру» та представлення благодійників, які здійснили оплату транспортних послуг трьох великогабаритних автомобілів.

в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція директора МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександра Меленчука.

фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.

В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.

вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудетьсяВ експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.

у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.

З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів.

О 12.30 – спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.

у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b ], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.

До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.