Операція "Шатун" - СБУ озвучила задум Путіна

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Росія готує масштабну дестабілізацію в Україні з 15 листопада. Старт активних дій планують із всеукраїнської акції протесту банківських вкладників.
Про це заявив начальник департаменту Служби безпеки Анатолій Дублик.
Такі дані отримала українська зовнішня розвідка.
"Розвідувальні дані збігаються із змістом так званого плану першочергових заходів з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні під умовною назвою "Шатун"", - розповів він та додав, що в цьому питанні триває кримінальне провадження.
Інформацію вилучили зі скриньки радника президента Росії Владислав Суркова.
"Безпосереднє керівництво і реалізацію цього плану здійснює відомий СБУ його перший заступник Ардзімба. А контакт із політичними рухами у нашій державі окремими громадськими організацями, задіяними в акціях протесту у сліпу або за фінансову винагороду веде громадянин Вірменії Мартиросян", - продовжив Дублик.
Спецслужби повідомляють про виїзди в РФ організаторів цих акцій для "отримання конкретних інструкцій, продовжив чиновник.
Серед планів - організація дострокових парламентських виборів з метою приведення до влади проросійських сил, заявляють в СБУ.
"Із 17 листопада основний акцент протестних акцій зміщуватимуться на питання підвищення тарифів. Протест має перерости у блокування урядових структур", - розповів Дублик.
За задумом російських кураторів, акціями протесту хочуть створити видимість масової підтримки.
"Вже розгорнута активна агітація у соціальних мережах на теренах нашої держави", - додав чиновник.
Також акції планували супроводжувати масовими безладами.
Джерело: Gazeta.ua