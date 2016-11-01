Невтішний прогноз для Росії

Україна поверне окуповані території Донбасу і Крим без жодного пострілу, а Росію чекає доля СРСР.
Про це заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука - пише "ZIK".
"Я хочу всім нагадати – у сучасному світі найвеличніша перемога була здобута без жодного пострілу. Я маю на увазі розпад Радянського Союзу. Зник Варшавський договір і зник Радянський Союз. Через економічні санкції, здешевлення нафти та внаслідок зубожіння населення. Тому я вірю, що ми повернемо Донбас дуже швидко. Питання Криму – набагато складніше, але ми також його повернемо без пострілів. Для скептиків раджу пригадати середину 1990-х років, коли Росія тріщала по швах. Це і Татарстан, і Карелія, і Сибірська республіка. Коли чи не кожен край та область Росії проголошували автономію, коли забороняли проліт літаків над власною територією. Єльцину ледве вдалося зупинити цей парад суверенітетів", - заявив чиновник.
Унаслідок санкцій і витрат на військову кампанію проти України та у Сирії Росія втрачає великі кошти, що призведе до повторення сценарію розпаду.
"Зараз проти Росії працює такий же сценарій. З відкритих джерел відомо, що на ведення війни Росія витрачає мільярд доларів щорічно, а від санкцій втрачає 100 мільярдів. Понад 40% росіян зізнаються, що їм не вистачає коштів на першочергові побутові речі. Тому щоб повернути окуповані території, потрібні кілька речей - зміцнення армії, боротьба з корупцією, консолідація країни та зовнішній тиск на Росію, здійснюваний світовим співтовариством", – резюмував Тука.
Росія анексувала Крим у березні 2014-го. Влітку того ж року збройні сили Російської Федерації почали брати пряму участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донбасі.
На зустрічі в Берліні лідери Нормандської четвірки обговорювали питання так званої дорожньої карти.