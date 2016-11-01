На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет

На Буковині співробітники Держприкордонслужби продовжують проводити посилені заходи по протидії переміщення контрабандних сигарет через кордон. В результаті, тільки протягом доби у трьох випадках прикордонникам відділу «Селятин», «Фальків» та «Герца» Чернівецького загону у взаємодії з оперативними підрозділами та Національною поліцією вдалося затримати понад 8 тисяч пачок сигарет - повідомляє прес-служба ДПСУ.
Прикордонники відділу «Фальків» під час патрулювання території виявили двох осіб, які рухалися в бік кордону з Румунією із пакунками на плечах. Помітивши правоохоронців, порушники покидали свої ноші та вдались до втечі. У виявлених пакунках було майже 3 тисячі пачок курива. Пошук причетних до даного правопорушення продовжується.
А увечері минулої доби оперативні співробітники Західного регіонального управління спільно із прикордонниками відділу «Герца», неподалік кордону з Румунією, виявили два пакунки із тютюновими виробами. Після проведення необхідних процедур близько 3 тисячі пачок сигарет буде передано співробітникам ДФС у Чернівецькій області.
Крім того, сьогодні вночі прикордонники відділу «Селятин» спільно із працівниками Національної поліції за кілька сотень метрів від українсько-румунського кордону виявили ще 5 ящиків прихованих сигарет. Після перерахунку тютюнові вироби також будуть передані працівникам фіскальної служби.