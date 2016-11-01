14-15 листопада для журналістів місцевих ЗМІ відбудеться прес-тур «Перші результати децентралізації»

Завершується перший рік бюджетної децентралізації. Утворені в жовтні минулого року перші 10 об’єднаних громад Буковини відзначають свій перший день народження. На питання, яким був цей рік для голів новостворених територіальних громад області можна буде отримати відповідь під час прес-туру для місцевих журналістів «Перші результати децентралізації», який відбудеться 14-15 листопада 2016 року.
Планується, що група з 15 журналістів відвідає 2 об’єднані територіальні громади – Недобоївську сільську та Глибоцьку селищну, де ознайомиться з унікальними прикладами реалізації проектів в рамках реформи місцевого самоврядування.
Так, в Недобоївській об’єднаній громаді функціонує поки єдина в області пожежна команда, яка фінансується з бюджету громади та надає послуги за принципом співробітництва громад сусіднім населеним пунктам. 14 листопада в рамках візиту в Недобоївську ОТГ журналісти відвідають Керстенський дитячий садок, де пожежники проведуть урок безпеки життя для вихованців, оглянуть приміщення пожежної частини, стануть свідками тренувань команди, поспілкуються з волонтерами. Також група матиме можливість побачити життя позашкілля в відремонтованому Будинку культури с. Недобоївці, поспілкуватися з мешканцями громади.
15 листопада очікується, що група відвідає Глибоцьку об’єднану громаду, яка складається з райцентру та двох навколишніх сіл – Михайлівки та Червоної Діброви. Громада є активним учасником конкурсів проектів, залучає зовнішні фінанси для вирішення своїх проблем і вже впровадила рекордну кількість проектів розвитку. До прикладу, це єдина громада, де Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав ліцензію, придбано медичний автомобіль для надання послуг мешканців сіл громади, нині в Центрі завершуються ремонтні роботи і скоро він зможе прийняти перших пацієнтів.
Запрошуються представники регіональних ЗМІ. В рамках прес-туру забезпечується транспортне перевезення та харчування учасників. У зв’язку з обмеженою кількістю учасників просимо підтвердити зацікавленість щодоучасті в заході контактній особі – директору регіонального Центру розвитку місцевого самоврядування Тетяні Татарчук за моб. тел. 0999 437 110, або електронною поштою (e-mail): tetyana.tatarchuk@gmail.com . Детальна програма прес-туру буде надіслана учасникам, які підтвердили свою зацікавленість.
До відома: Прес-тур організовано за ініціативи регіонального Центру розвитку місцевого самоврядування в рамках Програми U-LEADз Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».
За підтримки програми U-LEAD, бюджет якої складає 102 млн. євро, в Україні буде створено прозору і підзвітну багаторівневу систему управління, яка реагуватиме на потреби громадян. Метою програми є посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях з метою реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, а також вдосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні для громадян України. Однією з ключових ланок цієї системи є недержавна установа – Центр розвитку місцевого самоврядування та його 24 регіональних представництва в областях України, які прийшли на зміну Офісам реформ та надалі надаватимуть сприяння впровадженню реформи місцевого самоврядування.