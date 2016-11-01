Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав винним майстра лісу ДП «Новоселицьке держспецлісництво АПК» у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість).
Встановлено, що обвинуваченому було ввірено під охорону 72 га лісу, однак охоронець природи не здійснював відповідні обстеження ввіреного йому під охорону кварталу та допустив незаконну порубку дерев, завдавши таким чином істотної шкоди державним інтересам на суму понад 200 тис. грн.
За вчинення вказаного кримінального правопорушення суд призначив охоронцю природи покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням владних повноважень, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік 6 місяців.
Зважаючи на те, що засуджений свою вину визнав та підписав угоду з прокурором про визнання винуватості, на підставі ст.75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 1 рік 6 місяців - про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.