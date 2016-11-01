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Новини
15:54
11 листопада

На Буковині зібрано врожаю на площі 120,7 тис.га

15:42
11 листопада

Майбутнім бухгалтерам податківці розповіли про можливості електронних сервісів ДФС

14:30
11 листопада

Новоселицький лісівник завдав державі шкоди на 200 тис.грн

14:26
11 листопада

На Буковину насувається негода

14:17
11 листопада

Буковинські вогнеборці врятували 86-річну пенсіонерку

14:10
11 листопада

Сьогодні у Чернівцях увімкнуть сирени

13:02
11 листопада

На Буковині прикордонники не допустили переміщення понад 8 тисяч пачок сигарет

12:14
11 листопада

«Пульс» - знахідка для незадоволених роботою фіскалів

12:13
11 листопада

Чернівецький малий бізнес сплатив майже 100 млн. грн. єдиного податку

12:11
11 листопада

Податковий звіт неприбутківців: алгоритм заповнення

11:50
11 листопада

14-15 листопада для журналістів місцевих ЗМІ відбудеться прес-тур «Перші результати децентралізації»

11:48
11 листопада

Майстер лісу завдав державі шкоди на 200 тис. грн.

11:47
11 листопада

Автомобіль за 150 тисяч вилучено цієї ночі на кордоні з Румунією через приховані тютюнові вироби

11:44
11 листопада

Настільний теніс: батько і син з Буковини посіли призові місця на міжнародному турнірі у Львові

11:20
11 листопада

У Чернівцях невідомі побили активіста Гекова

11:17
11 листопада

На Буковині провели День відкритих дверей для студентів Чернівецького національного університету

11:00
11 листопада

В Чернівцях відкриється міжнародна фотовиставка «ВІЙНА ЗА МИР»

10:50
11 листопада

У Чернівцях виступить тернопільський військовий духовий оркестр

16:27
10 листопада

Чернівецькі пластуни відтворили події Буковинського віча, влаштувавши квест - «Листопадовий зрив»

15:36
10 листопада

Гільчанське лісництво ДП «Сторожинецький лісгосп» працює на повну потужність

15:28
10 листопада

Долю помічника лісничого, який підозрюється у розтраті майна, підробці документів та хабарництві, вирішить суд

15:26
10 листопада

Сьогодні в районі проспекту Незалежності не буде води

13:50
10 листопада

В Чернівцях стартував Тиждень знань безпеки життєдіяльності!

11:05
10 листопада

Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий стан і доходи

10:58
10 листопада

При укладанні договорів платники можуть використовувати сертифікати ключів

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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Що, Де, Коли
11 листопада о 13.00
(вул. Героїв Майдану, 242) Чернівецькою міською організацією Товариства Червоного Хреста України буде передаватися гуманітарний вантаж у вигляді медичних засобів реабілітації та медичних лікувальних матеріалів фірми Гартманн, який надійшов від Konvoirgruppe Waldek-Frankenberg e.V. (Німеччина) для КУ «Обласного клінічного онкологічного диспансеру» та представлення благодійників, які здійснили оплату транспортних послуг трьох великогабаритних автомобілів.
11 листопада о 14.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться прес-конференція директора МКП «Чернівцітеплокомуненерго» Олександра Меленчука.
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.
З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів.
О 12.30 спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00
15 листопада о 15:00
у приміщенні Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини DOCUDAYS UA за сприяння мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини відбудеться відкриття Міжнародної документальної фотовиставки «ВІЙНА ЗА МИР».
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Майстер лісу завдав державі шкоди на 200 тис. грн.

Сьогодні, 11:48 / Коментарів: 0
Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав винним майстра лісу ДП «Новоселицьке держспецлісництво АПК» у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Встановлено, що обвинуваченому було ввірено під охорону 72 га лісу, однак охоронець природи не здійснював відповідні обстеження ввіреного йому під охорону кварталу та допустив незаконну порубку дерев, завдавши таким чином істотної шкоди державним інтересам на суму понад 200 тис. грн.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення суд призначив охоронцю природи покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням владних повноважень, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків строком на 1 рік 6 місяців.

Зважаючи на те, що засуджений свою вину визнав та підписав угоду з прокурором про визнання винуватості, на підставі ст.75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 1 рік 6 місяців - про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
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