Автомобіль за 150 тисяч вилучено цієї ночі на кордоні з Румунією через приховані тютюнові вироби

Сьогодні близько 4-ої години ранку під час спільного огляду співробітниками Чернівецької та Міжрегіональної митниць ДФС легкового автомобіля «Chrysler Voyager» було виявлено приховані від митного контролю 270 пачок сигарет. Про це повідомляє прес-центр Чернівецька митниця.
42-річний громадянин Румунії, що слідував через пункт пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» в приватних справах до Румунії, тютюнові вироби марки «Ashima» приховав в тайнику, розміщеному між салоном та моторним відсіком автівки.
За складеним відповідно до ч.1 ст.483 Митного кодексу України протоколом буковинські митники вилучили сигарети на суму 5400 грн. та транспортний засіб болгарської реєстрації 2006 р.в., оцінений у 150 тис. грн.
Крім того, у ході здійснення митного контролю у водія автівки, який перетинав кордон у статусі громадянина-нерезидента, виявлено паспорт громадянина України. Даний факт став підставою для запровадження ще одного протоколу за ст.485 МКУ (дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів).