Чернівецькі пластуни відтворили події Буковинського віча, влаштувавши квест - «Листопадовий зрив»

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.
З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів.
О 12.30 спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00


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Чернівецькі пластуни відтворили події Буковинського віча, влаштувавши квест - «Листопадовий зрив»

Сьогодні, 16:27 / Коментарів: 0
Чернівецькі пластуни відтворили події Буковинського віча, влаштувавши квест - «Листопадовий зрив»


6 листопада чернівецькі пластуни провели для студентів вищих навчальних закладів міста історичну теренову гру “Листопадовий зрив”, присвячену 98-ій річниці Буковинського Віча. Захід проводився за підтримки управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації. Цьогоріч у квесті взяли участь 11 команд - повідомляє прес-служба Станиці Чернівці НСОУ – ПЛАСТ.

Студенти повинні були відтворити події, які відбулися в Чернівцях 3 листопада 1918 року. Саме тоді мешканці краю одноголосно ухвалили рішення про приєднання української частини Буковини до ЗУНР та перебрали владу в австрійської адміністрації.

Кожна команда отримала карту і завдання: відвідати всі точки, пов’язані з історичними подіями майже столітньої давнини. Там учасники гри відповідали на запитання, шукали історичні об’єкти, тощо.

Ось що пишуть учасники: “Цей був перший історичний квест у моєму житті, це було схоже на мимовільний дотик до минулих епох, коли моя країна прагнула самостійності. Хоч ми і не знали відповіді на всі запитання, мені подобалося відчувати наближення до кожної точки, бо я знала, що з кожним запитанням, я дізнаюся щось нове і це допоможе стати ближчим до перемоги (це "щось" можна трактувати і як бали, і як знання і досвід). Незвично було абстрагуватися від сучасності і пробувати за найкрихітнішою деталлю здогадатися, про яку будівлю чи пам'ятку йдеться (фототочки).Загалом це був прекрасний день, який приніс щось нове в життя кожного учасника, за що і дякуємо організаторам #лз2016)” - Настя Шуліка, команда “Монджотики”

“Наша команда із задоволенням взяла участь у цьому квесті, хоч ми це вирішили спонтанно за декілька хвилин, один одногрупник поширив посилання на повідомлення про квест і я подумав, чого б не взяти участь, бо це може якось розфарбувати не дуже веселе життя за навчанням. Одразу ж знайшлись охочі, які також захотіли спробувати, через цікавість.

Чесно, коли ми бігали, то було дуже важко, бо треба пройти немалу дистанцію і ми навіть не сподівались на перемогу, максимум - хотіли якесь призове місце, але в результаті отримали незабутні емоції. Цей квест є дуже корисний для молоді, бо він допомагає фізичному і розумовому розвитку, допомагає краще дізнатись про архітектуру нашого міста (деякі пам’ятки я навіть ніколи не помічав), також виховує у нас витримку, патріотизм, волю до перемоги, комунікабельність і взаємодопомогу.

Тому, хотів би порадити студентам нашого міста щоб вони наступного року брали участь в Листопадовому зриві і точно не пожалкують”- Сергій Бойко, капітан команди “ІОС”

В результаті переможцями стала команда ІОС - ЧНУ ім.Юрія Федьковича, юридичний факультет;

друге місце: команда Моджотики - ЧНУ ім. Юрія Федьковича факультет, математики та інформатики;
третє місце: команда імені Грушевського - ЧНУ ім. Юрія Федьковича, історичний факультет.

І отримали відповідно подарунки: фітнес-браслети, Power Bank та флешки.
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