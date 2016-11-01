Чернівецькі пластуни відтворили події Буковинського віча, влаштувавши квест - «Листопадовий зрив»

6 листопада чернівецькі пластуни провели для студентів вищих навчальних закладів міста історичну теренову гру “Листопадовий зрив”, присвячену 98-ій річниці Буковинського Віча. Захід проводився за підтримки управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації. Цьогоріч у квесті взяли участь 11 команд - повідомляє прес-служба Станиці Чернівці НСОУ – ПЛАСТ.Студенти повинні були відтворити події, які відбулися в Чернівцях 3 листопада 1918 року. Саме тоді мешканці краю одноголосно ухвалили рішення про приєднання української частини Буковини до ЗУНР та перебрали владу в австрійської адміністрації.Кожна команда отримала карту і завдання: відвідати всі точки, пов’язані з історичними подіями майже столітньої давнини. Там учасники гри відповідали на запитання, шукали історичні об’єкти, тощо.Ось що пишуть учасники: “Цей був перший історичний квест у моєму житті, це було схоже на мимовільний дотик до минулих епох, коли моя країна прагнула самостійності. Хоч ми і не знали відповіді на всі запитання, мені подобалося відчувати наближення до кожної точки, бо я знала, що з кожним запитанням, я дізнаюся щось нове і це допоможе стати ближчим до перемоги (це "щось" можна трактувати і як бали, і як знання і досвід). Незвично було абстрагуватися від сучасності і пробувати за найкрихітнішою деталлю здогадатися, про яку будівлю чи пам'ятку йдеться (фототочки).Загалом це був прекрасний день, який приніс щось нове в життя кожного учасника, за що і дякуємо організаторам #лз2016)” - Настя Шуліка, команда “Монджотики”“Наша команда із задоволенням взяла участь у цьому квесті, хоч ми це вирішили спонтанно за декілька хвилин, один одногрупник поширив посилання на повідомлення про квест і я подумав, чого б не взяти участь, бо це може якось розфарбувати не дуже веселе життя за навчанням. Одразу ж знайшлись охочі, які також захотіли спробувати, через цікавість.Чесно, коли ми бігали, то було дуже важко, бо треба пройти немалу дистанцію і ми навіть не сподівались на перемогу, максимум - хотіли якесь призове місце, але в результаті отримали незабутні емоції. Цей квест є дуже корисний для молоді, бо він допомагає фізичному і розумовому розвитку, допомагає краще дізнатись про архітектуру нашого міста (деякі пам’ятки я навіть ніколи не помічав), також виховує у нас витримку, патріотизм, волю до перемоги, комунікабельність і взаємодопомогу.Тому, хотів би порадити студентам нашого міста щоб вони наступного року брали участь в Листопадовому зриві і точно не пожалкують”- Сергій Бойко, капітан команди “ІОС”В результаті переможцями стала команда ІОС - ЧНУ ім.Юрія Федьковича, юридичний факультет;друге місце: команда Моджотики - ЧНУ ім. Юрія Федьковича факультет, математики та інформатики;третє місце: команда імені Грушевського - ЧНУ ім. Юрія Федьковича, історичний факультет.І отримали відповідно подарунки: фітнес-браслети, Power Bank та флешки.