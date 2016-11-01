Гільчанське лісництво ДП «Сторожинецький лісгосп» працює на повну потужність

Гільчанське лісництво ДП «Сторожинецький лісгосп» розташоване на південному заході Чернівецької області, площа його сягає 3 954 га. Саме тут на хуторах Гільчі, Стайці беруть свій початок Буковинські Карпати. На території цього лісництва є ділянки висота яких перевищує один кілометр над рівнем моря. Завітавши сюди в осінню пору, ви довго насолоджуватиметься невимовною красою жовто-багряних та малахітових фарб.



На території Гільчанського лісництва знаходиться два розсадники загальною площею 0,45 га. У першому - 0,35 га лісівники цієї осені планують висіяти насіння бука та дуба червоного.



Наступного року цей садивний матеріал гільчанські лісівники планують висадити на 5 га, де у майбутньому будуть шуміти мішані ліси. Втім, щоб виріс стиглий ліс протягом 20-30 років потрібно працівникам проводити догляд за лісовими культурами (цьогоріч таких робіт проведено на 65 га), рубки у молодняках – 60 га, провести доповнення – 5 га, ввести культури яких не вистачає – 5 га.



Останнім часом спостерігаємо посушливі роки. Тому, лісівники у спекотливий період більше приділяли уваги протипожежній безпеці. Лісова охорона не тільки доглядала за безпекою лісових масивів, а й вела бесіду з населенням, що скажімо, достатньо одного недопалку, аби загорівся ліс». Крім цього на території лісництва працівники розмістили наочну агітацію (20 аншлагів) про безпеку зеленого царства. Щорічно вони створюють нових 1 км мінералізованих смуг та поновлюють раніше створені. Є у господарстві й протипожежні водоймища, на наступний рік планують викопати ще два.



Ще одна важлива складова в успішній роботі лісової галузі – лісові дороги. Цьогоріч гільчанські лісівники провели капітальний ремонт дорожнього полотна 2,4 км, у 2017 році – планують капітально відремонтувати ще 2 км. Крім цього, у хуторі Гільча збудували дерев’яний міст, у наступному році заплановано будівництво ще двох.



Працює у лісництві 31 особа. З них дві лісокультурниці та два єгера. У Гільчанському лісництів наразі мешкають 16 зубрів (всього по Сторожинецькому лісгоспу 22). До слова, у обов’язки єгерів входить доглядати не тільки за зубрами , дикими кабанами, косулями, оленями, а навіть за ведмедями. Для них вирощують овес, топінамбур, заготовляють на зиму й кукурудзу. Водиться у цьому зеленому царстві дикий кіт і рись.



Колектив дружній всі працюють злагоджено. Допомагає у роботі звичайно сучасна техніка: 12 бензопил марки Sthil, бульдозер Б-10М, трактори – ТДТ 55, ТЛТ-100, Т-157, також цьогоріч ДП «Сторожинецький лісгосп» для лісництва закупив ще один трактор словацького виробництва ЛКТ-82Т.

Лісівники задоволені своєю роботою, адже середньомісячна заробітна плата сягає 6900 гривень ( тут отримують і гірські тому, це найвищий заробіток по лісгоспу).



На території ДП «Сторожинецький лісгосп» у таборі «Вербиченька» щорічно оздоровлюються діти працівників лісу. Цього року з Гільчанського лісництва 21 день відпочивало 4 дітей. Варто відзначити, що вартість путівки 2500 гривень, працівник оплатив лише 250 гривень. Різницю відшкодувала профспілка підприємства.



Дбають гільчанські лісівники й за відпочинок буковинців. На території господарства знаходиться 6 таких зон: альтанки, столики з лавочками. Можна відпочити й у двох мисливських будиночках.



Директор Гільчанського лісництва Роман Морараш працює там 17 років. З них – 10 лісничим. За цей час він проявив себе як вправний газда і за це й його поважають люди.



У наступному році лісничий запланував збудувати кордон (тобто, у лісі у будиночку лісоруби зможуть влітку сховатись від дощу, взимку перепочити, перекусити чи випити гарячої кави, а при бажанні й заночувати зможуть).



Також у наступному році там планують збудувати трапезну.