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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
у Чернівцях по вулиці Руська, 248-У відбудеться відкриття пункту видачі дозволів «Чернівці» за участі голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.
З 12.00 по 12.30 відбудеться інспектування роботи пункту видачі дозволів.
О 12.30 спільна прес-конференція голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка та начальника Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області Валерія Макаренка.
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
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Гільчанське лісництво ДП «Сторожинецький лісгосп» працює на повну потужність

Сьогодні, 15:36 / Коментарів: 0
Гільчанське лісництво ДП «Сторожинецький лісгосп» розташоване на південному заході Чернівецької області, площа його сягає 3 954 га. Саме тут на хуторах Гільчі, Стайці беруть свій початок Буковинські Карпати. На території цього лісництва є ділянки висота яких перевищує один кілометр над рівнем моря. Завітавши сюди в осінню пору, ви довго насолоджуватиметься невимовною красою жовто-багряних та малахітових фарб.

На території Гільчанського лісництва знаходиться два розсадники загальною площею 0,45 га. У першому - 0,35 га лісівники цієї осені планують висіяти насіння бука та дуба червоного.

Наступного року цей садивний матеріал гільчанські лісівники планують висадити на 5 га, де у майбутньому будуть шуміти мішані ліси. Втім, щоб виріс стиглий ліс протягом 20-30 років потрібно працівникам проводити догляд за лісовими культурами (цьогоріч таких робіт проведено на 65 га), рубки у молодняках – 60 га, провести доповнення – 5 га, ввести культури яких не вистачає – 5 га.

Останнім часом спостерігаємо посушливі роки. Тому, лісівники у спекотливий період більше приділяли уваги протипожежній безпеці. Лісова охорона не тільки доглядала за безпекою лісових масивів, а й вела бесіду з населенням, що скажімо, достатньо одного недопалку, аби загорівся ліс». Крім цього на території лісництва працівники розмістили наочну агітацію (20 аншлагів) про безпеку зеленого царства. Щорічно вони створюють нових 1 км мінералізованих смуг та поновлюють раніше створені. Є у господарстві й протипожежні водоймища, на наступний рік планують викопати ще два.

Ще одна важлива складова в успішній роботі лісової галузі – лісові дороги. Цьогоріч гільчанські лісівники провели капітальний ремонт дорожнього полотна 2,4 км, у 2017 році – планують капітально відремонтувати ще 2 км. Крім цього, у хуторі Гільча збудували дерев’яний міст, у наступному році заплановано будівництво ще двох.

Працює у лісництві 31 особа. З них дві лісокультурниці та два єгера. У Гільчанському лісництів наразі мешкають 16 зубрів (всього по Сторожинецькому лісгоспу 22). До слова, у обов’язки єгерів входить доглядати не тільки за зубрами , дикими кабанами, косулями, оленями, а навіть за ведмедями. Для них вирощують овес, топінамбур, заготовляють на зиму й кукурудзу. Водиться у цьому зеленому царстві дикий кіт і рись.

Колектив дружній всі працюють злагоджено. Допомагає у роботі звичайно сучасна техніка: 12 бензопил марки Sthil, бульдозер Б-10М, трактори – ТДТ 55, ТЛТ-100, Т-157, також цьогоріч ДП «Сторожинецький лісгосп» для лісництва закупив ще один трактор словацького виробництва ЛКТ-82Т.
Лісівники задоволені своєю роботою, адже середньомісячна заробітна плата сягає 6900 гривень ( тут отримують і гірські тому, це найвищий заробіток по лісгоспу).

На території ДП «Сторожинецький лісгосп» у таборі «Вербиченька» щорічно оздоровлюються діти працівників лісу. Цього року з Гільчанського лісництва 21 день відпочивало 4 дітей. Варто відзначити, що вартість путівки 2500 гривень, працівник оплатив лише 250 гривень. Різницю відшкодувала профспілка підприємства.

Дбають гільчанські лісівники й за відпочинок буковинців. На території господарства знаходиться 6 таких зон: альтанки, столики з лавочками. Можна відпочити й у двох мисливських будиночках.

Директор Гільчанського лісництва Роман Морараш працює там 17 років. З них – 10 лісничим. За цей час він проявив себе як вправний газда і за це й його поважають люди.

У наступному році лісничий запланував збудувати кордон (тобто, у лісі у будиночку лісоруби зможуть влітку сховатись від дощу, взимку перепочити, перекусити чи випити гарячої кави, а при бажанні й заночувати зможуть).

Також у наступному році там планують збудувати трапезну.
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