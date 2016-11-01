Долю помічника лісничого, який підозрюється у розтраті майна, підробці документів та хабарництві, вирішить суд

Слідчий відділ прокуратури Чернівецької області завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт відносно помічника лісничого одного з державних лісогосподарських підприємств області за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України (привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч.1 ст.366 КК України (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів), ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.



Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж листопада 2015 – травня 2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання фіктивних документів, розтратив майно лісогосподарського підприємства, а саме ділову лісодеревину, та привласнив кошти, отримані від її продажу, внаслідок чого завдав матеріальну шкоду лісгоспу на загальну суму 33 тис. грн.



Також, у квітні-травні 2016 року підозрюваний одержав 6 тис. грн. неправомірної вигоди за реалізацію лісоматеріалів поза аукціоном.



