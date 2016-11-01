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10 листопада

Долю помічника лісничого, який підозрюється у розтраті майна, підробці документів та хабарництві, вирішить суд

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
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В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Долю помічника лісничого, який підозрюється у розтраті майна, підробці документів та хабарництві, вирішить суд

Сьогодні, 15:28 / Коментарів: 0
Слідчий відділ прокуратури Чернівецької області завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт відносно помічника лісничого одного з державних лісогосподарських підприємств області за підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України (привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч.1 ст.366 КК України (складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів), ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж листопада 2015 – травня 2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання фіктивних документів, розтратив майно лісогосподарського підприємства, а саме ділову лісодеревину, та привласнив кошти, отримані від її продажу, внаслідок чого завдав матеріальну шкоду лісгоспу на загальну суму 33 тис. грн.

Також, у квітні-травні 2016 року підозрюваний одержав 6 тис. грн. неправомірної вигоди за реалізацію лісоматеріалів поза аукціоном.

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