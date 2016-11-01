Посол Румунії в Україні: Взаємовигідна транскордонна регіональна співпраця сприяє гармонізації міждержавних відносин

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Новини
15:28
10 листопада

Долю помічника лісничого, який підозрюється у розтраті майна, підробці документів та хабарництві, вирішить суд

15:26
10 листопада

Сьогодні в районі проспекту Незалежності не буде води

13:50
10 листопада

В Чернівцях стартував Тиждень знань безпеки життєдіяльності!

11:05
10 листопада

Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий стан і доходи

10:58
10 листопада

При укладанні договорів платники можуть використовувати сертифікати ключів

10:57
10 листопада

Завдяки чернівецьким податківцям майже півтисячі «сірих наймитів» знайшли роботу

10:55
10 листопада

Українській армії чернівчани перерахували 121 млн. грн.

10:52
10 листопада

Від чого залежить розмір пенсії?

19:03
09 листопада

Організатора Різдвяного ярмарку у Чернівцях обиратимуть на конкурсі

18:46
09 листопада

Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусів

14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.
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10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Посол Румунії в Україні: Взаємовигідна транскордонна регіональна співпраця сприяє гармонізації міждержавних відносин

Сьогодні, 14:05 / Коментарів: 0
Посол Румунії в Україні: Взаємовигідна транскордонна регіональна співпраця сприяє гармонізації міждержавних відносин10 жовтня, Чернівецьку область з робочим візитом відвідав
Надзвичайний та Повноважний посол Румунії в Україні пан Крістіан-Леон
Цуркану, в рамках якого зустрівся з керівництвом області та міста
Чернівці. Під час зустрічі обговорено основні напрями міжрегіонального
транскордонного співробітництва, а також окремі аспекти розвитку та
функціонування системи загальної середньої освіти у регіоні в
контексті проведення реформи децентралізації.

«Двадцять років тому Румунія розпочала непростий шлях реформ і ще його
не завершила. Ми не можемо запропонувати Україні якусь конкретну
модель успіху, адже єдиного шаблону проведення реформ не існує. Втім,
ми можемо поділитися своїм досвідом з вирішення проблемних питань, що
можливо допоможе вам уникнути помилок, яких свого часу припустилися
ми. Україна не просто сусід Румунії – це наш друг. У наших народів
багато спільного, зокрема, спільна історія. Саме тому взаємовигідна
транскордонна співпраця не лише покращує стосунки між жителями
сусідніх регіонів обох держав, але й сприяє гармонізації міждержавних
відносин», – наголосив дипломат.

У свою чергу голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян подякував
Румунії та румунському народу за підтримку України та її
євроінтеграційного курсу, а також висловив сподівання на подальше
поглиблення співпраці та зміцнення економічних зв’язків між
прикордонними регіонами України та Румунії. «Нещодавно відбулося
спільне засідання Чернівецької обласної та Сучавської повітової рад,
на якому ми досягнули домовленості про спільну реалізацію низки
європейських проектів в рамках операційної програми «Румунія –
Україна» на 2014-2020 роки. Вірю, що це лише початок подальшої плідної
співпраці, у результаті якої ми зможемо забезпечити розвиток
прикордонних територій наших регіонів», – відзначив Іван Мунтян.

Відтак, керівник представницької влади краю запросив пана
Крістіана-Леона Цуркану відвідати фестиваль традиційної культури
«Буковинська Маланка», що відбудеться у наступному році.
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