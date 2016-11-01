Посол Румунії в Україні: Взаємовигідна транскордонна регіональна співпраця сприяє гармонізації міждержавних відносин

10 жовтня, Чернівецьку область з робочим візитом відвідав
Надзвичайний та Повноважний посол Румунії в Україні пан Крістіан-Леон
Цуркану, в рамках якого зустрівся з керівництвом області та міста
Чернівці. Під час зустрічі обговорено основні напрями міжрегіонального
транскордонного співробітництва, а також окремі аспекти розвитку та
функціонування системи загальної середньої освіти у регіоні в
контексті проведення реформи децентралізації.
«Двадцять років тому Румунія розпочала непростий шлях реформ і ще його
не завершила. Ми не можемо запропонувати Україні якусь конкретну
модель успіху, адже єдиного шаблону проведення реформ не існує. Втім,
ми можемо поділитися своїм досвідом з вирішення проблемних питань, що
можливо допоможе вам уникнути помилок, яких свого часу припустилися
ми. Україна не просто сусід Румунії – це наш друг. У наших народів
багато спільного, зокрема, спільна історія. Саме тому взаємовигідна
транскордонна співпраця не лише покращує стосунки між жителями
сусідніх регіонів обох держав, але й сприяє гармонізації міждержавних
відносин», – наголосив дипломат.
У свою чергу голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян подякував
Румунії та румунському народу за підтримку України та її
євроінтеграційного курсу, а також висловив сподівання на подальше
поглиблення співпраці та зміцнення економічних зв’язків між
прикордонними регіонами України та Румунії. «Нещодавно відбулося
спільне засідання Чернівецької обласної та Сучавської повітової рад,
на якому ми досягнули домовленості про спільну реалізацію низки
європейських проектів в рамках операційної програми «Румунія –
Україна» на 2014-2020 роки. Вірю, що це лише початок подальшої плідної
співпраці, у результаті якої ми зможемо забезпечити розвиток
прикордонних територій наших регіонів», – відзначив Іван Мунтян.
Відтак, керівник представницької влади краю запросив пана
Крістіана-Леона Цуркану відвідати фестиваль традиційної культури
«Буковинська Маланка», що відбудеться у наступному році.