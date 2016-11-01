Посол Румунії в Україні: Взаємовигідна транскордонна регіональна співпраця сприяє гармонізації міждержавних відносин

10 жовтня, Чернівецьку область з робочим візитом відвідавНадзвичайний та Повноважний посол Румунії в Україні пан Крістіан-ЛеонЦуркану, в рамках якого зустрівся з керівництвом області та містаЧернівці. Під час зустрічі обговорено основні напрями міжрегіональноготранскордонного співробітництва, а також окремі аспекти розвитку тафункціонування системи загальної середньої освіти у регіоні вконтексті проведення реформи децентралізації.«Двадцять років тому Румунія розпочала непростий шлях реформ і ще йогоне завершила. Ми не можемо запропонувати Україні якусь конкретнумодель успіху, адже єдиного шаблону проведення реформ не існує. Втім,ми можемо поділитися своїм досвідом з вирішення проблемних питань, щоможливо допоможе вам уникнути помилок, яких свого часу припустилисями. Україна не просто сусід Румунії – це наш друг. У наших народівбагато спільного, зокрема, спільна історія. Саме тому взаємовигіднатранскордонна співпраця не лише покращує стосунки між жителямисусідніх регіонів обох держав, але й сприяє гармонізації міждержавнихвідносин», – наголосив дипломат.У свою чергу голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян подякувавРумунії та румунському народу за підтримку України та їїєвроінтеграційного курсу, а також висловив сподівання на подальшепоглиблення співпраці та зміцнення економічних зв’язків міжприкордонними регіонами України та Румунії. «Нещодавно відбулосяспільне засідання Чернівецької обласної та Сучавської повітової рад,на якому ми досягнули домовленості про спільну реалізацію низкиєвропейських проектів в рамках операційної програми «Румунія –Україна» на 2014-2020 роки. Вірю, що це лише початок подальшої плідноїспівпраці, у результаті якої ми зможемо забезпечити розвитокприкордонних територій наших регіонів», – відзначив Іван Мунтян.Відтак, керівник представницької влади краю запросив панаКрістіана-Леона Цуркану відвідати фестиваль традиційної культури«Буковинська Маланка», що відбудеться у наступному році.