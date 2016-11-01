В Чернівцях стартував Тиждень знань безпеки життєдіяльності!

У рамках проведення Тижня знань із основ безпеки життєдіяльності з 09.11.2016-16.11.2016 у всіх дошкільних та загальноосвітніх закладах нашого міста проводяться тематичні уроки та заняття на тему безпечної поведінки дітей, з метою уникнення надзвичайних ситуацій та нещасних випадків. Про це повідомляє Чернівецький міський відділ УДСНС.

9.11.2016 року вихованці ДНЗ №29 міста Чернівці завітали до рятувальників, щоб дізнатися як діяти в разі виникнення пожежі чи будь-якої надзвичайної події. Рятувальники розповіли дітлахам про важливість безпечної поведінки в побуті, продемонстрували можливості пожежного автомобіля, а, що найцікавіше, дозволили приміряти спорядження рятувальника та посидіти в пожежному автомобілі! Також дітки відвідали музей пожежно-рятувальної справи, де ознайомились з пожежним спорядженням минулих років.

Як показує практика, проведення таких заходів у навчальних закладах збагачує світогляд дітей, доводить до їхньої свідомості багато корисної і потрібної інформації, яка знадобиться їм в повсякденному житті.





