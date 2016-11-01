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Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
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13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Іван Ринжук упав на Афоні?

Сьогодні, 12:26 / Коментарів: 3
Іван Ринжук упав на Афоні?


Колишній директор Калинівського ринку Іван Ринжук разом з іншими поїхав на Афон. Там відзначалися уродини митрополита Московського патріархату в Україні Онуфрія.

Були всілякі люди. Вони молилися і славили Онуфрія, котрий служить Росії та благословляє убивства українців на Донбасі.
У цей час на Афон втік народний депутат від «Опозиційного блоку», колишній регіонал Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють в сепаратизмі. Там чомусь з усіма був і колишній свободівець з Чернівців Назар Горук. Він з особливою побожністю у соціальних мережах співав «Осанну» московському Онуфрію фотографувався з ним і цим тішився.

Аж дивно було. Бо ж нібито свободівець український, а Онуфрій - митрополит Московський?! Агій!

Ходив на Афон з цими й регіонал Михайло Папієв та його родич Артем Семенюк. Кажуть, бачили там і генерала міліції Миколу Харабару. Раніше він доклав чимало зусиль, аби Іван Ринжук на півтора року сів у СІЗО.

На Афоні у Онуфрія вони зустрілися. І хтозна, чи Афон помирив їх? Чи простили вони один одному? А Бог комусь простив, а комусь і не простив.
Бо кажуть люди, котрі знають, що не всі можуть піднятися на Афон. Бог не пускає. Колишній Янукович тільки за четвертим разом був допущений на цю Святу гору. Він дуже цим тішився і всім розповідав, що афонські старці благословили його на український трон.

У лютому 2014 року вся Україна жахнулася від такого «благословення». Досі у Криму і на Донбасі нема спокою через Януковича, його президентство і його партію регіонів.

Тож чи можемо ми з упевненістю говорити, що то «благословення» афонських старців було правдивим? Ні.

А Володимир Путін не зміг піднятися на Афон. Вже не раз він таємно приїжджав до Салонік, підпливав на есмінцях до берегів Греції і кожного разу його щось чи хтось не пускав на Святу Гору.

Ось таке на Афоні твориться з великими політиками. З малими також відбувалося чимало див.

Найвища точка Афону - 2033 м. Вона розміщена на півострові Халхідікі. І можливо на півострів дістатися тільки водою. Жінок туди не пускають. Уже 1500 років нога жінки не ступала на Афон. Та й чоловіків не всіх пускають. Треба отримати спеціальний пропуск. Не всім його видають. Як, наприклад, тричі не видавали Януковичу, досі не видали і не видають Путіну.

Коли делегація паломників, котрі з Онуфрієм ходили на Афон, виїхала звідти, залишилися ночувати в одному із містечок Греції. Поселилися в готелі у номерах третього поверху. Вночі сталося лихо. Іван Ринжук переплутав кімнатні двері, і замість кімнати вийшов на балкон. Там були низькі перила, і він їх переступив. Падаючи, ще вхопився за поручні, поки було сил, висів на руках. І все ж таки впав на бетон. Зламав ноги, ребра, таз, роздробив стопу. На щастя, хребет не пошкодив. Залишився живим. Зараз він у лікарні у Греції. Родина і друзі вирішують питання доставки Івана додому тоді, коли дозволять лікарі.
Ми не відаємо, чи це Божий знак, чи випадок. Але Афон - це місце, де нічого випадкового не відбувається.
Петро Кобевко
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Сьогодні, 12:38 - той, хто був на Афоні з написав(ла): в матеріалі
Іван нікуди і нізвідки не падав. Він через Онуфрія зміг виїхати з країни. І втік.
А ті, хто кажуть, що Іван Ринжук впав і сильно побився - брешуть. Іван втік з України, бо тут досі не закрита його кримінальна справа. Втік, як колись втекли Новинський, Онищенко.
Скоро він з'явиться десь в Монако чи Іспанії, чи ще деінде...
Сьогодні, 12:52 - гость з написав(ла): в матеріалі
а дуже великі патріоти нинішньої влади дуже гарно ваміють коментувати подивимось що будуть писати далі і про кого після славнозвісних е-декларацій не хочеться коментувати ситуацію сволочі
Сьогодні, 13:05 - chas з написав(ла): в матеріалі
Кобевко знову помилився. Ринжук впав не НА АФОНІ а З АФОНУ
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