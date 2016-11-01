Іван Ринжук упав на Афоні?

Колишній директор Калинівського ринку Іван Ринжук разом з іншими поїхав на Афон. Там відзначалися уродини митрополита Московського патріархату в Україні Онуфрія.Були всілякі люди. Вони молилися і славили Онуфрія, котрий служить Росії та благословляє убивства українців на Донбасі.У цей час на Афон втік народний депутат від «Опозиційного блоку», колишній регіонал Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють в сепаратизмі. Там чомусь з усіма був і колишній свободівець з Чернівців Назар Горук. Він з особливою побожністю у соціальних мережах співав «Осанну» московському Онуфрію фотографувався з ним і цим тішився.Аж дивно було. Бо ж нібито свободівець український, а Онуфрій - митрополит Московський?! Агій!Ходив на Афон з цими й регіонал Михайло Папієв та його родич Артем Семенюк. Кажуть, бачили там і генерала міліції Миколу Харабару. Раніше він доклав чимало зусиль, аби Іван Ринжук на півтора року сів у СІЗО.На Афоні у Онуфрія вони зустрілися. І хтозна, чи Афон помирив їх? Чи простили вони один одному? А Бог комусь простив, а комусь і не простив.Бо кажуть люди, котрі знають, що не всі можуть піднятися на Афон. Бог не пускає. Колишній Янукович тільки за четвертим разом був допущений на цю Святу гору. Він дуже цим тішився і всім розповідав, що афонські старці благословили його на український трон.У лютому 2014 року вся Україна жахнулася від такого «благословення». Досі у Криму і на Донбасі нема спокою через Януковича, його президентство і його партію регіонів.Тож чи можемо ми з упевненістю говорити, що то «благословення» афонських старців було правдивим? Ні.А Володимир Путін не зміг піднятися на Афон. Вже не раз він таємно приїжджав до Салонік, підпливав на есмінцях до берегів Греції і кожного разу його щось чи хтось не пускав на Святу Гору.Ось таке на Афоні твориться з великими політиками. З малими також відбувалося чимало див.Найвища точка Афону - 2033 м. Вона розміщена на півострові Халхідікі. І можливо на півострів дістатися тільки водою. Жінок туди не пускають. Уже 1500 років нога жінки не ступала на Афон. Та й чоловіків не всіх пускають. Треба отримати спеціальний пропуск. Не всім його видають. Як, наприклад, тричі не видавали Януковичу, досі не видали і не видають Путіну.Коли делегація паломників, котрі з Онуфрієм ходили на Афон, виїхала звідти, залишилися ночувати в одному із містечок Греції. Поселилися в готелі у номерах третього поверху. Вночі сталося лихо. Іван Ринжук переплутав кімнатні двері, і замість кімнати вийшов на балкон. Там були низькі перила, і він їх переступив. Падаючи, ще вхопився за поручні, поки було сил, висів на руках. І все ж таки впав на бетон. Зламав ноги, ребра, таз, роздробив стопу. На щастя, хребет не пошкодив. Залишився живим. Зараз він у лікарні у Греції. Родина і друзі вирішують питання доставки Івана додому тоді, коли дозволять лікарі.Ми не відаємо, чи це Божий знак, чи випадок. Але Афон - це місце, де нічого випадкового не відбувається.Петро Кобевко