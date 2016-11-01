Іван Ринжук упав на Афоні?

Колишній директор Калинівського ринку Іван Ринжук разом з іншими поїхав на Афон. Там відзначалися уродини митрополита Московського патріархату в Україні Онуфрія.
Були всілякі люди. Вони молилися і славили Онуфрія, котрий служить Росії та благословляє убивства українців на Донбасі.
У цей час на Афон втік народний депутат від «Опозиційного блоку», колишній регіонал Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють в сепаратизмі. Там чомусь з усіма був і колишній свободівець з Чернівців Назар Горук. Він з особливою побожністю у соціальних мережах співав «Осанну» московському Онуфрію фотографувався з ним і цим тішився.
Аж дивно було. Бо ж нібито свободівець український, а Онуфрій - митрополит Московський?! Агій!
Ходив на Афон з цими й регіонал Михайло Папієв та його родич Артем Семенюк. Кажуть, бачили там і генерала міліції Миколу Харабару. Раніше він доклав чимало зусиль, аби Іван Ринжук на півтора року сів у СІЗО.
На Афоні у Онуфрія вони зустрілися. І хтозна, чи Афон помирив їх? Чи простили вони один одному? А Бог комусь простив, а комусь і не простив.
Бо кажуть люди, котрі знають, що не всі можуть піднятися на Афон. Бог не пускає. Колишній Янукович тільки за четвертим разом був допущений на цю Святу гору. Він дуже цим тішився і всім розповідав, що афонські старці благословили його на український трон.
У лютому 2014 року вся Україна жахнулася від такого «благословення». Досі у Криму і на Донбасі нема спокою через Януковича, його президентство і його партію регіонів.
Тож чи можемо ми з упевненістю говорити, що то «благословення» афонських старців було правдивим? Ні.
А Володимир Путін не зміг піднятися на Афон. Вже не раз він таємно приїжджав до Салонік, підпливав на есмінцях до берегів Греції і кожного разу його щось чи хтось не пускав на Святу Гору.
Ось таке на Афоні твориться з великими політиками. З малими також відбувалося чимало див.
Найвища точка Афону - 2033 м. Вона розміщена на півострові Халхідікі. І можливо на півострів дістатися тільки водою. Жінок туди не пускають. Уже 1500 років нога жінки не ступала на Афон. Та й чоловіків не всіх пускають. Треба отримати спеціальний пропуск. Не всім його видають. Як, наприклад, тричі не видавали Януковичу, досі не видали і не видають Путіну.
Коли делегація паломників, котрі з Онуфрієм ходили на Афон, виїхала звідти, залишилися ночувати в одному із містечок Греції. Поселилися в готелі у номерах третього поверху. Вночі сталося лихо. Іван Ринжук переплутав кімнатні двері, і замість кімнати вийшов на балкон. Там були низькі перила, і він їх переступив. Падаючи, ще вхопився за поручні, поки було сил, висів на руках. І все ж таки впав на бетон. Зламав ноги, ребра, таз, роздробив стопу. На щастя, хребет не пошкодив. Залишився живим. Зараз він у лікарні у Греції. Родина і друзі вирішують питання доставки Івана додому тоді, коли дозволять лікарі.
Ми не відаємо, чи це Божий знак, чи випадок. Але Афон - це місце, де нічого випадкового не відбувається.
Петро Кобевко