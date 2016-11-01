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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

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До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
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Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. Тимчасовий

Сьогодні, 12:03 / Коментарів: 0
Новодністровськ: інтереси Фірташа і реванш Козака. ТимчасовийМісто енергетиків постало на Бессарабії у другій половині ХХ століття. А саме у 1973 році.

Майже 11 000 людей проживає у ньому. Поряд з містом побудовано гідроелектростанцію. А тепер завершується спорудження найбільшої в Європі гідроакумулюючої електростанції. Це місто обласного значення. Воно дуже важливе як для України, так і для Європи. Тому до його розвитку, до його керівництва прикута пильна увага політиків, економістів. І, на жаль, різних пройдисвітів. Бо тут крутяться дуже великі (ну ду-у-у-у-уже великі) гроші. Хоча й ГЕС та ГАЕС є власністю держави, але вироблену тут дешеву електрику олігархи продають за кордон. Тому їм важливо хто керує, хто будує і хто контролює процес.

Якийсь час до електрики ГЕС мав стосунок і «рідний» нам олігарх Дмитро Фірташ. Аби не втрачати контролю над містом і над Дністром, у 2010 році завдяки протекції та підтримці Фірташа директором великої будови ГАЕС став колишній голова ОДА Володимир Куліш, довірена особа олігарха.
Окрім контролю за потоками - грошовими та електричними, - директор будови наглядав за політичними розкладами довкола міста і ГЕС. Бо не один олігарх прагнув би контролювати цей масний окраєць електропирога.

Раніше «хазяїн» району Василь Козак не випускав з-під свого пильного ока кожного, хто хотів би сидіти на троні у Новодністровську. Але якось сюди прийшов «Фронт Змін» з Русланом Панчишиним. І почалася боротьба не на життя, а на політичну смерть. Задіяні були всі видимі й невидимі засоби й люди, коні й корови, олігархи й бідняки. Навіть Шевченко у бронзі брав активну участь у мерських перегонах Новодністровська. Тоді при владі був Янукович. Козак - разом з ним. Куліш нібито був від «Нашої України» (але ми тепер знаємо, що «НУ» Ющенко втрутив в обійми партії регіонів). Тож відбулася політична злучка Василя Козака з Володимиром Кулішем, і Руслан Панчишин впав у нерівній боротьбі за трон Новодністровський. Тоді депутати міської ради вигнали Панчишина з посади голови.

Якийсь час місто знову жило під контролем «хазяїна» району. І було їм добре.

Але сталася Революція Гідності. Вона прогнала регіоналів і олігарха Фірташа. Василь Козак втратив трохи влади і контролю. За цей час народний депутат від «Народного Фронту» Максим Бурбак таки наступив добряче на політичний хвіст Козака. І останній посунувся з Новодністровська. Та на місцеві вибори у 2015 році «Народний Фронт» не пішов. Тому не мав своїх кандидатів. І мером Новодністровська люди знову вибрали Анатолія Болдишева. Нагадаємо, що вже втретє тут виборці віддають свої голоси за цю кандидатуру. А вже вдруге депутати прагнуть позбавити його крісла, яке дісталося завдяки виборам.
Кому й чому невигідний мер Новодністровська Анатолій Болдишев?

Знову ж, причини треба шукати не у місті енергетиків, а у Сокирянах через Київ і аж до Відня.
Для перебивки. Про можливий московський слід у справі Новодністровських мерів нових часів можна буде говорити лише тоді, коли відповідні органи дадуть справедливу оцінку спробам розхитування ситуації на Бессарабії у часи від весни 2014 року до сьогодні.

Першою спробою «визволити» Новодністровськ від впливу Сокирян (Козак) і Відня (Фірташ) стала можливість виборів в об`єднаних громадах краю. Місцеві князьки і козаки не хочуть відпускати на волю місто, де крутяться великі гроші, електрика та європейські інтереси. Тому спочатку було оголошено, що у Сокирянському районі буде тільки одна об`єднана громада - Сокирянська. Надзусиллями Бурбака та інших політиків у Києві вдалося все ж прийняти рішення, що у Сокирянському районі будуть діяти 2 об`єднані громади: Сокирянська і Новодністровська. І таким чином місто Новодністровськ та навколишні села Білоусівка, Ломачинці, Ожеве, Василівка позбувалися надмірної опіки над собою районної ради і її беззмінного голови Василя Козака. Вони ставали вільними і могли б розпоряджатися не тільки грошовими ресурсами, а й земельними, лісовими та водними. Бо саме до цих ресурсів раніше прикипала увага районних князьків. На берегах Дністра і Новодністровського водосховища уже зведені багатоповерхові палаци, у двори яких запливають яхти, що коштують мільйони гривень. Земля на берегах Дністра стає золотою. Розпоряджатися нею, продавати її хотіли б різні ділки. Тим паче, спроби забрати у Новодністровська міський пляж уже були. Коли Новодністровськ стане вільним, про землю, кошти, палаци і яхти доведеться перед енергетиками тримати звіт. А може, й перед прокурорами. Тільки не тими прокурорами, які там же ці яхти водять і будують палаци, а перед справжніми з НАБУ, котрі пройшли війну в АТО. Вони запитають зі злодіїв за всією суворістю українських законів.

Так повинно бути. І так могло бути. Але ж усяким пройдисвітам вдалося знайти можливості відмінити чи, швидше, відтермінувати вибори до об`єднаних громад. З`ясовується, що у містах обласного значення ці законотворці забули виписати закони про вибори.

Але не заспокоїлися ті, хто хоче контролю над містом, Дністром і грошовими потоками. Аби цей контроль мати, в першу чергу потрібно прибрати голову. Як не дивно, у прагненні такої мети чомусь зійшлися інтереси ВО «Батьківщина», яка має найбільшу фракцію в міській раді (8 депутатів) і Аграрної партії, якою керує Василь Козак, та «Сили людей» - партії колишнього голови Руслана Панчишина. Також потирають руки колишні комуністи, що входять до партійної фракції «Нова держава». Навіть Українська Народна партія у цій заварусі місцевого значення не проти погріти свої політичні плечі та груди. Здавалося б, Болдишев міг би мати підпертя від рідної партії і фракції БПП «Солідарність». Але ні. Більшість депутатів з неї також мають інтереси там, де Козак з АПУ та Мунтян з «Батьківщиною». Цікавий тандем вимальовується на Бессарабії, у якому спільні інтереси знаходять аграрії та комуністи з бютівцями. (Хоча заради справедливості слід відмітити, що один депутат від АПУ Василя Козака таки підтримав Болдишева).

Невже це майбутня об`єднана сила проти президента та його партії?! Бо як можна було об`єднати те, чого раніше неможливо було об`єднати за жодних обставин?Адже Василь Козак колись таки зрадив «Батьківщину», за що з ганьбою з неї був вигнаний. А тепер він разом з нею.

Тож уся ця вінегретна політична збірка недавно голосувала, аби внести до порядку дня сесії питання недовіри Болдишеву. Одного разу це уже сталося. Але виборці, на відміну від депутатів, знову довірили Болдишеву керувати містом.

Коли і де мер Новодністровська перебіг дорогу і зашкодив місцевим князькам та київсько-віденським олігархам?
(Далі буде)

Петро КОБЕВКО

P.S. 19-ма голосами із 26-ти депутати висловили недовіру міському голові. Але не припинили його повноважень. Це вони планують зробити 17 листопада на сесії. Сам міський голова Анатолій Болдишев наразі перебуває на лікарняному. Цей факт унеможливлює законність голосування, з одного боку. З іншого, Болдишев перебуває на посаді менше одного року, що також не дозволяє згідно із законом висловлювати йому недовіру чи позбавити повноважень.
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