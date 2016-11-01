Що, Де, Коли

фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.

В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.

вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудетьсяВ експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.