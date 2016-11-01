Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий стан і доходи

Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, мають подати до органів фіскальної служби за місцем державної реєстрації декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Органи фіскальної служби протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації перевіряють визначене податкове зобов’язання, сплату належної суми податку на доходи фізичних осіб та видають довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи видається за зверненням платника податку у десятиденний строк на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи, а для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, - протягом тридцяти календарних днів після надходження податкової декларації про майновий стан і доходи та сплати належної суми податку.

У разі неподання декларації про майновий стан і доходи або для платників податку - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, несплати податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб заявнику у десятиденний строк надається вмотивована відповідь щодо відмови в наданні довідки.

Для фізичних осіб - резидентів, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі за наявності документа, що посвідчує особу.

Більш детально з роз’ясненням щодо можливості отримання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 140.06).

