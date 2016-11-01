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Новини
11:05
10 листопада

Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий стан і доходи

10:58
10 листопада

При укладанні договорів платники можуть використовувати сертифікати ключів

10:57
10 листопада

Завдяки чернівецьким податківцям майже півтисячі «сірих наймитів» знайшли роботу

10:55
10 листопада

Українській армії чернівчани перерахували 121 млн. грн.

10:52
10 листопада

Від чого залежить розмір пенсії?

19:03
09 листопада

Організатора Різдвяного ярмарку у Чернівцях обиратимуть на конкурсі

18:46
09 листопада

Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусів

14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Завдяки чернівецьким податківцям майже півтисячі «сірих наймитів» знайшли роботу

Сьогодні, 10:57 / Коментарів: 0
Як розповів начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий, цього року чернівецькими податківцями спільно з іншими контролюючими органами вживалися заходи по виявленню доходів, які отримуються у “конвертах”, в результаті яких із 463-ма громадянами працедавці оформили трудові договори. Також було проведено 37 перевірок юридичних та самозайнятих осіб з питань виплати заробітної плати, за результатами яких додатково донараховано понад 5,5 млн. грн.
Працедавцям варто пам’ятати, що за порушення трудового законодавства при використанні найманої праці без офіційного оформлення, вони особисто несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Громадяни, які отримують зарплату «у конвертах», ризикують позбавити себе усіх соціальних гарантій.
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплату заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, - загрожує штрафом у розмірі 30 мінімальних зарплат, встановлених законодавством на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (що з 01.05.2016 складає суму 43500 гривень).
За несплату за роботу в нічний час, вихідний або святковий день, понадурочну роботу передбачений штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (з 01.05.2016 – 14 500 гривень).
З грудня 2015 року діє ще одна підстава для застосування штрафу у розмірі 10 мінімальних зарплат - за порушення прав і гарантій мобілізованих працівників (з 01.05.2016 cума штрафу складає 14 500 гривень).
Три розміри мінімальної зарплати застосовуються до роботодавців - порушників строків виплати заробітної плати працівникам, більш як за один місяць або виплата їх не в повному обсязі (з 01.05.2016 - 4350 гривень).
Чернівецька ОДПІ просить небайдужих громадян повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Чекаємо письмових звернень за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. Поінформувати про факти порушення законодавства про працю можна і за телефоном: 54-60-00.
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