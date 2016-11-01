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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:05
10 листопада

Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий стан і доходи

10:58
10 листопада

При укладанні договорів платники можуть використовувати сертифікати ключів

10:57
10 листопада

Завдяки чернівецьким податківцям майже півтисячі «сірих наймитів» знайшли роботу

10:55
10 листопада

Українській армії чернівчани перерахували 121 млн. грн.

10:52
10 листопада

Від чого залежить розмір пенсії?

19:03
09 листопада

Організатора Різдвяного ярмарку у Чернівцях обиратимуть на конкурсі

18:46
09 листопада

Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусів

14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Українській армії чернівчани перерахували 121 млн. грн.

Сьогодні, 10:55 / Коментарів: 0
Заради миру та збереження територіальної цілісності держави із початку введення військового збору чернівчани сплатили 121 млн. грн. Упродовж десяти місяців цього року мешканці столиці Буковини перерахували 52,5 млн. грн. стратегічного податку, що на 11,9 млн. грн., або майже на чверть більше минулорічних показників. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єкт оподаткування військовим збором визначений статтею 163 Податкового кодексу України. До нього, крім заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться і ряд інших. Зокрема – це орендна плата, виграші в державній або недержавній грошовій лотереї, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини тощо. Цього року доходи фізичних осіб теж оподатковуються військовим збором. Ставка військового збору становить 1,5%.
Звертаємо увагу, що у 2016-му році лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.
За порушення правил нарахування, утримання та сплати податків у джерела виплати передбачено накладення штрафу у розмірі від 25 до 75 відсотків суми податку, щo підлягає нарахуванню тa/або сплаті дo бюджету.
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