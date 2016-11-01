Від чого залежить розмір пенсії?

Питання додержання законодавства про оплату праці та забезпечення соціальних гарантій працюючих на сьогодні – один із основних напрямків роботи органів Пенсійного фонду України Чернівецької області.

Проведене анкетування респондентів нашого краю з окремих питань пенсійного забезпечення показало помилкові судження більшості опитаних про те, що розрахунок та розмір майбутньої пенсії в руках лише «держави». Однак, це не зовсім так!

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що основними складовими, які враховуються при обчисленні розміру пенсії, є стаж роботи та розмір заробітної плати, з якої сплачений єдиний внесок (до 01.01.2011 – страхові внески). Чим більші стаж та заробітна плата – тим більший розмір пенсії!

Водночас, за різних життєвих обставин окремі громадяни не набувають необхідного для призначення пенсії страхового стажу. На сьогодні пенсійним законодавством передбачена можливість набути необхідний страховий стаж шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зазначене стосується членів фермерських господарств, особистого селянського господарства, осіб, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску, у тому числі громадян України, які працюють за межами України.

Для укладання договору про добровільну участь з метою набуття страхового стажу, необхідно звернутися із заявою до територіального органу Державної фіскальної служби. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

Період, за який сплачено єдиний внесок відповідно до укладеного договору про добровільну участь у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок, зараховують до страхового стажу.

З огляду на сказане, вкотре наголошуємо, що про своє майбутнє потрібно дбати вже сьогодні, не відкладаючи на завтра, адже пенсія – це не милостиня від держави, а виплата, зароблена офіційною працею кожною людиною упродовж життя!

Лілія Анатоліївна ЛЕЛЮХ, начальник управління платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб і контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

