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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:05
10 листопада

Для виїзду на ПМЖ слід подати декларацію про майновий стан і доходи

10:58
10 листопада

При укладанні договорів платники можуть використовувати сертифікати ключів

10:57
10 листопада

Завдяки чернівецьким податківцям майже півтисячі «сірих наймитів» знайшли роботу

10:55
10 листопада

Українській армії чернівчани перерахували 121 млн. грн.

10:52
10 листопада

Від чого залежить розмір пенсії?

19:03
09 листопада

Організатора Різдвяного ярмарку у Чернівцях обиратимуть на конкурсі

18:46
09 листопада

Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусів

14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Теми Дня ТВА середа, 9.11.2016

Сьогодні, 10:06 / Коментарів: 0

- Новий споживчий кошик: чи збігається математика чиновників із реальністю?
- У Чернівцях провели особливий показ зачісок та одягу, щоб привернути увагу громадськості до жінок з інвалідністю.
- Поки чекав під під'їздом дівчину, отримав залізною трубою по голові.
- Чи навчилися українці ставити оцінку "незадовільно" парламентарям, котрі не виправдали довіри?
- У День української писемності у Чернівцях чиновники й депутати писали диктант з української мови.
- Чого чекати від 45 президента США та що про американські вибори думають чернівчани?
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