Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації. Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок. Вони перетворили нас на кріпаків. Вони загарбали наші землі. Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками. І нема від них порятунку.
МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу. До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
- Новий споживчий кошик: чи збігається математика чиновників із реальністю? - У Чернівцях провели особливий показ зачісок та одягу, щоб привернути увагу громадськості до жінок з інвалідністю. - Поки чекав під під'їздом дівчину, отримав залізною трубою по голові. - Чи навчилися українці ставити оцінку "незадовільно" парламентарям, котрі не виправдали довіри? - У День української писемності у Чернівцях чиновники й депутати писали диктант з української мови. - Чого чекати від 45 президента США та що про американські вибори думають чернівчани?