Теми Дня ТВА середа, 9.11.2016



- Новий споживчий кошик: чи збігається математика чиновників із реальністю?

- У Чернівцях провели особливий показ зачісок та одягу, щоб привернути увагу громадськості до жінок з інвалідністю.

- Поки чекав під під'їздом дівчину, отримав залізною трубою по голові.

- Чи навчилися українці ставити оцінку "незадовільно" парламентарям, котрі не виправдали довіри?

- У День української писемності у Чернівцях чиновники й депутати писали диктант з української мови.

- Чого чекати від 45 президента США та що про американські вибори думають чернівчани?