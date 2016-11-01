Організатора Різдвяного ярмарку у Чернівцях обиратимуть на конкурсі

З метою запровадження європейських традицій індустрії відпочинку та розваг організатора Різдвяного ярмарку у Чернівцях цього року обиратимуть на конкурсі, положення про проведення якого затвердив виконавчий комітет міської ради.



Основним завданням конкурсу є відбір пропозицій, які спрямовані на створення святкової атмосфери, встановлення та облаштування павільйонів для торговельної діяльності на площі Соборній, якісне обслуговування відвідувачів, краще відображення національних та європейських традицій відпочинку.

Підготовку та організацію конкурсу здійснює департамент економіки міської ради, комісію з відбору переможця конкурсу на проведення та облаштування Різдвяного ярмарку у місті Чернівцях очолює заступник міського голови Олександр Паскар, до її складу входять фахівці департаментів та управлінь, депутати та члени виконавчого комітету міської ради, представники Громадської ради, ГО «Буковинська гільдія кулінарів» та обкому профспілок працівників і підприємців торгівлі,громадського харчування та послуг.



Критеріями визначення переможців Конкурсу є:



· Благодійний внесок у фонд соціально-економічного розвитку міста, для здійснення новорічно-різдвяних заходів, належного утримання та святкового оформлення території.

· Матеріально - технічне оснащення декоративних дерев’яних конструкцій (павільйонів) відповідно до роботи в зимовий період, вимог пожежних і санітарних норм, забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням світлових декорацій, прибирання та вивезення сміття визначеної території відведеної під ярмарок.

· Створення святкової атмосфери шляхом відповідного зовнішнього оздоблення павільйонів, відображення народних традицій тощо.

· Культурно-розважальне наповнення заходу, зокрема організація показових майстер-класів, організація культурно-просвітницького дійства на різдвяну тематику, розіграші, благодійна складова тощо.

· Презентація концепції проведення Різдвяного ярмарку (у форматі слайд-шоу, відеоролика, графічних та інших матеріалів).

Учасники Різдвяного ярмарку зобов’язані дотримуватися:

· Правил торговельного обслуговування населення, санітарних, пожежних норм та правил.

· Асортиментного переліку, зокрема, на Різдвяному ярмарку дозволяється торгівля сувенірною і художньою продукцією народних промислів, новорічними подарунками, хлібобулочними та кондитерськими виробами, солодощами, продукцією ресторанного господарства (не більше 30% від загальної кількості павільйонів), гарячими напоями,забороняється реалізація алкогольних напоїв, окрім глінтвейну.



Оплата комунальних послуг та інших витрат, пов’язаних з організацією ярмарку та утриманням павільйонів, здійснюється за рахунок переможця Конкурсу.