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Новини
19:03
09 листопада

Організатора Різдвяного ярмарку у Чернівцях обиратимуть на конкурсі

18:46
09 листопада

Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусів

14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

11:39
09 листопада

Відсутність боргів перед бюджетом підтверджує податкова

11:38
09 листопада

За тіньову зайнятість - подвійна відповідальність

17:34
08 листопада

Завідувача чернівецького дитсадка «Гніздечко» обиратимуть на конкурсі

17:32
08 листопада

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17:24
08 листопада

Свято «Сузір’я надії» для маленьких чернівчан

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 18:00
у Чернівцях в просторі Лабораторія Культури (вул. Якоба фон Петровича,2) відбудеться [b] презентація проекту Інституту Сковороди для іноземців в Україні[/b], а також для усіх охочих зробити українську мову та культуру ближчим до світу.
До 25-ї річниці Незалежності Інститут Сковороди робить Україні подарунок і працює над створенням (спільно з українцями по всьому світу) 25 розмовних українських клубів у 25 містах світу.
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусів

Сьогодні, 18:46 / Коментарів: 0
Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусівЗа результатами тендеру, результати якого оголошено 7 листопада, для Чернівецького тролейбусного управління буде закуплено 17 бувших у використанні тролейбусів марки Skoda, вісім з яких є спарованими. Загальна вартість закуплених тролейбусів становить 13,25 млн.грн. Угоди на постачання тролейбусів з переможцями тендеру мають бути заключені до 28 листопада. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Тендер на закупівлю 26 тролейбусів за 6-ма лотами на суму 24 мільйона гривень було оголошено у вересні ц.р. Торги відбулися дише за чотирма лотами. На лоти №3 та №4, за якими планувалося закупити 4 одиночних тролейбуси, не раніше 1997 року випуску, та 5 одиночних тролейбусів, не раніше 2001 року випуску, не заявився жоден з учасників.

На лот №1 (чотири одиночних тролейбуси, не раніше 1989 року випуску) претендувало два учасника – ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» з пропозицією 3,177 млн. грн. та ТОВ « УкрЄвроМАЗ» з пропозицією 3,192 млн. грн. Ці ж претенденти змагалися за лот №2 ( п’ять одиночних тролейбуси, не раніще 1991 року випуску) з пропозиціями відповідно 3,927 млн. грн. та 3,999 млн. грн.

На лот №5 (чотири спарованих тролейбуси , не раніше 1989 року випуску) було три претенденти : ТОВ "Торговий Дім "ЛІТАН" (2,43 млн. грн.), ТОВ "УкрЄвроМАЗ" (3,9 млн. грн.) та ФОП Шворак А.І. (2,977 млн. грн.). Ці ж три учасника претендували на лот №6,який складався із чотирьох спарованих тролейбусів не раніше 1991 року випуску. ФОП Шворак А.І. пропонував за цей лот за 3,72 млн. грн., ТОВ"Торговий Дім "ЛІТАН" – 3,759 млн. грн., а ТОВ "УкрЄвроМАЗ"- 3,999 млн. грн.

За результатами торгів, три лоти виграло ТОВ «ЛІТАН», яке зголосилося поставити у Чернівці чотири одиночних троллейбуси за 3,177 млн. грн. , п’ять одиночних тролейбуси - за 3,927 млн. грн. та чотири спарованих - за 2,43 млн. грн. Перемогу у конкурсі за лот №6 отримав ФОП Шворак А.І. , який поставить 4 спарованих тролейбуси за 3,72 млн. грн. Таким чином, на тролейбусні маршрути у Чернівцях незабаром можуть вийти 17 тролейбусів, 8 з яких спаровані. Усі закуплені тролейбуси чеського виробництва марки Skoda.

Довідково. ТОВ «ЛІТАН» зареєстровано у м.Дніпропетровськ , ТОВ "УкрЄвроМАЗ" зареєстровано у Київській області, в с. Софіївка, ФОП Шворак Анатолій Іванович – зареєстрований у м.Луцьк.
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