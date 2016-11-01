Незабаром у Чернівцях курсуватимуть 17 чеських тролейбусів

За результатами тендеру, результати якого оголошено 7 листопада, для Чернівецького тролейбусного управління буде закуплено 17 бувших у використанні тролейбусів марки Skoda, вісім з яких є спарованими. Загальна вартість закуплених тролейбусів становить 13,25 млн.грн. Угоди на постачання тролейбусів з переможцями тендеру мають бути заключені до 28 листопада. Про це повідомляє прес-служба міської ради.
Тендер на закупівлю 26 тролейбусів за 6-ма лотами на суму 24 мільйона гривень було оголошено у вересні ц.р. Торги відбулися дише за чотирма лотами. На лоти №3 та №4, за якими планувалося закупити 4 одиночних тролейбуси, не раніше 1997 року випуску, та 5 одиночних тролейбусів, не раніше 2001 року випуску, не заявився жоден з учасників.
На лот №1 (чотири одиночних тролейбуси, не раніше 1989 року випуску) претендувало два учасника – ТОВ «Торговий Дім «ЛІТАН» з пропозицією 3,177 млн. грн. та ТОВ « УкрЄвроМАЗ» з пропозицією 3,192 млн. грн. Ці ж претенденти змагалися за лот №2 ( п’ять одиночних тролейбуси, не раніще 1991 року випуску) з пропозиціями відповідно 3,927 млн. грн. та 3,999 млн. грн.
На лот №5 (чотири спарованих тролейбуси , не раніше 1989 року випуску) було три претенденти : ТОВ "Торговий Дім "ЛІТАН" (2,43 млн. грн.), ТОВ "УкрЄвроМАЗ" (3,9 млн. грн.) та ФОП Шворак А.І. (2,977 млн. грн.). Ці ж три учасника претендували на лот №6,який складався із чотирьох спарованих тролейбусів не раніше 1991 року випуску. ФОП Шворак А.І. пропонував за цей лот за 3,72 млн. грн., ТОВ"Торговий Дім "ЛІТАН" – 3,759 млн. грн., а ТОВ "УкрЄвроМАЗ"- 3,999 млн. грн.
За результатами торгів, три лоти виграло ТОВ «ЛІТАН», яке зголосилося поставити у Чернівці чотири одиночних троллейбуси за 3,177 млн. грн. , п’ять одиночних тролейбуси - за 3,927 млн. грн. та чотири спарованих - за 2,43 млн. грн. Перемогу у конкурсі за лот №6 отримав ФОП Шворак А.І. , який поставить 4 спарованих тролейбуси за 3,72 млн. грн. Таким чином, на тролейбусні маршрути у Чернівцях незабаром можуть вийти 17 тролейбусів, 8 з яких спаровані. Усі закуплені тролейбуси чеського виробництва марки Skoda.Довідково. ТОВ «ЛІТАН» зареєстровано у м.Дніпропетровськ , ТОВ "УкрЄвроМАЗ" зареєстровано у Київській області, в с. Софіївка, ФОП Шворак Анатолій Іванович – зареєстрований у м.Луцьк.