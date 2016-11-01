Звернення з'їзду УНА-УНСО до патріотів України!!!!

У цьому році ми святкували 25-річчя Незалежності.Чверть століття - час, достатній для того, аби стати дійсно вільною, дійсно незалежною, дійсно соборною, дійсно сильною державою.Про це говорить досвід післявоєнної Німеччини, Франції, Японії, Південної Кореї.І більш сучасний досвід країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини.Чому ж Україна, яка після розпаду СРСР мала значно більшій економічний, військовий, науково-технічний, соціальний потенціал, сьогодні не серед цих країн?Чому ми й досі, маючи величезні ресурси, залишаємось країною, де більшість людей не живе, а виживає?Відповідь дуже проста: у країнах Балтії, у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині як раніше у Німеччині, Франції, Японії, Південній Кореї, до влади в свій час прийшли патріоти.В Україні за 25 років Незалежності патріоти у владі не були ніколи. Була колишня компартійна номенклатура,червоні директори, псевдо-патріоти, відверті злодії, і завжди – олігархи. З подвійним громадянством, рахунками за кордоном, жагою влади і грошей.Революція гідності змінила багато чого. Нація відчула себе Нацією. Країна відчула себе Країною.Майдан по-суті став продовженням національно-визвольних змагань українського народу.Але не відбулося головного – до влади в Україні так і не прийшли патріоти.Ми бачимо у владі знайомі обличчя. Стару колоду перетасували. Колишні регіонали перефарбувались і увійшли в інші партії.Хто в коаліцію, хто в опозцію. А олігархи як були при владі, так при владі й залишились. Ніби й не було Майдану, ніби й не було Небесної сотні.Тому немає реальних реформ. Ні в економіці, ні у соціальній сфері.Тому падає рівень життя простих людей і стрімко зростає благополуччя можновладців.А ще й війна, яку розв’язала проти України Росія. Ми переможемо у цій війні.Бо на нашому боці правда. Але переможемо тоді, коли до влади в Україні прийдуть патріоти.Ті, для яких Україна не місце заробляння грошей, не ресурс для збагачення, а свята і рідна земля, Батьківщина.Якої другої немає. Ті, у яких один паспорт – громадянина України, і немає іншого.Ті, в яких немає «запасних аеродромів», рахунків за кордоном і діти яких навчаються тут.І яким нікуди тікати, ховаючись від народного гніву.Україна зробила свій історичний вибір. І треба бути послідовними, аби досягти успіху.Ніхто не буде робити за нас нашу роботу. На умовляння США, Великої Британії, Франції і Росії ми відмовились від ядерної зброї.Тоді нам гарантували безпеку. Чого варті ці гарантії ми бачимо сьогодні.Якби у владі були національно свідомі люди, Україна зберегла б ядерний статус, і сьогодні ані Росія, ані хто інший не зміг би посягнути на наш суверенітет і цілісність.Історія не пробачає втрачених можливостей... Сто років назад ми програли і мільйони українців були розстріляні, заморені голодом, вивезені в Сибір.Ми маємо робити висновки! Ми маємо вчитись на свої помилках ! Ми не маємо вірити нікому, крім самих себе! Згадаймо слова Т. Шевченка : "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля".Ніхто не допоможе нам перемогти у цій війні з Росією. Ми маємо перемогти самі.Ніхто не допоможе нам збудувати сильну європейську державу Україну. Ми маємо збудувати її самі.Ми – це громадяни України. Патріоти. Насправді, нас більшість в країні, але не у владі.Патріот, громадянин, націоналіст – сьогодні синоніми. За патріотами України – майбутнє.Тому УНА-УНСО прийняла свідоме рішення - ми готові взяти на себе відповідальність за державу!Ми йдемо до влади і шукаємо союзників! Разом переможемо! Переможемо внутрішнього і зовнішнього ворога, корупцію, свавілля можновладців.Ми віримо в українську націю! Віримо в силу і мудрість нашого народу! Разом збудуємо Велику Україну!Слава Україні! Слава Нації!