Звернення з'їзду УНА-УНСО до патріотів України!!!!

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Новини
14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

11:39
09 листопада

Відсутність боргів перед бюджетом підтверджує податкова

11:38
09 листопада

За тіньову зайнятість - подвійна відповідальність

17:34
08 листопада

Завідувача чернівецького дитсадка «Гніздечко» обиратимуть на конкурсі

17:32
08 листопада

Мер Чернівців просить правоохоронців здійснити перевірку виконання ремонтних робіт на Б. Хмельницького

17:24
08 листопада

Свято «Сузір’я надії» для маленьких чернівчан

17:20
08 листопада

Для захисту населення у Чернівцях є 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття

13:46
08 листопада

З доходом у понад мільйон необхідно зареєструватись платником ПДВ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
9 листопада о 15.00
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».
Під час заходу
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
13 листопада о 18.00
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Звернення з'їзду УНА-УНСО до патріотів України!!!!

Сьогодні, 16:57 / Коментарів: 0
Звернення з'їзду УНА-УНСО до патріотів України!!!!У цьому році ми святкували 25-річчя Незалежності.
Чверть століття - час, достатній для того, аби стати дійсно вільною, дійсно незалежною, дійсно соборною, дійсно сильною державою.
Про це говорить досвід післявоєнної Німеччини, Франції, Японії, Південної Кореї.
І більш сучасний досвід країн Балтії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини.

Чому ж Україна, яка після розпаду СРСР мала значно більшій економічний, військовий, науково-технічний, соціальний потенціал, сьогодні не серед цих країн?
Чому ми й досі, маючи величезні ресурси, залишаємось країною, де більшість людей не живе, а виживає?
Відповідь дуже проста: у країнах Балтії, у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині як раніше у Німеччині, Франції, Японії, Південній Кореї, до влади в свій час прийшли патріоти.
В Україні за 25 років Незалежності патріоти у владі не були ніколи. Була колишня компартійна номенклатура,
червоні директори, псевдо-патріоти, відверті злодії, і завжди – олігархи. З подвійним громадянством, рахунками за кордоном, жагою влади і грошей.
Революція гідності змінила багато чого. Нація відчула себе Нацією. Країна відчула себе Країною.
Майдан по-суті став продовженням національно-визвольних змагань українського народу.
Але не відбулося головного – до влади в Україні так і не прийшли патріоти.
Ми бачимо у владі знайомі обличчя. Стару колоду перетасували. Колишні регіонали перефарбувались і увійшли в інші партії.
Хто в коаліцію, хто в опозцію. А олігархи як були при владі, так при владі й залишились. Ніби й не було Майдану, ніби й не було Небесної сотні.
Тому немає реальних реформ. Ні в економіці, ні у соціальній сфері.
Тому падає рівень життя простих людей і стрімко зростає благополуччя можновладців.
А ще й війна, яку розв’язала проти України Росія. Ми переможемо у цій війні.
Бо на нашому боці правда. Але переможемо тоді, коли до влади в Україні прийдуть патріоти.
Ті, для яких Україна не місце заробляння грошей, не ресурс для збагачення, а свята і рідна земля, Батьківщина.
Якої другої немає. Ті, у яких один паспорт – громадянина України, і немає іншого.
Ті, в яких немає «запасних аеродромів», рахунків за кордоном і діти яких навчаються тут.
І яким нікуди тікати, ховаючись від народного гніву.
Україна зробила свій історичний вибір. І треба бути послідовними, аби досягти успіху.
Ніхто не буде робити за нас нашу роботу. На умовляння США, Великої Британії, Франції і Росії ми відмовились від ядерної зброї.
Тоді нам гарантували безпеку. Чого варті ці гарантії ми бачимо сьогодні.
Якби у владі були національно свідомі люди, Україна зберегла б ядерний статус, і сьогодні ані Росія, ані хто інший не зміг би посягнути на наш суверенітет і цілісність.
Історія не пробачає втрачених можливостей... Сто років назад ми програли і мільйони українців були розстріляні, заморені голодом, вивезені в Сибір.
Ми маємо робити висновки! Ми маємо вчитись на свої помилках ! Ми не маємо вірити нікому, крім самих себе! Згадаймо слова Т. Шевченка : "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля".
Ніхто не допоможе нам перемогти у цій війні з Росією. Ми маємо перемогти самі.
Ніхто не допоможе нам збудувати сильну європейську державу Україну. Ми маємо збудувати її самі.
Ми – це громадяни України. Патріоти. Насправді, нас більшість в країні, але не у владі.
Патріот, громадянин, націоналіст – сьогодні синоніми. За патріотами України – майбутнє.
Тому УНА-УНСО прийняла свідоме рішення - ми готові взяти на себе відповідальність за державу!
Ми йдемо до влади і шукаємо союзників! Разом переможемо! Переможемо внутрішнього і зовнішнього ворога, корупцію, свавілля можновладців.
Ми віримо в українську націю! Віримо в силу і мудрість нашого народу! Разом збудуємо Велику Україну!
Слава Україні! Слава Нації!
#УНА-УНСО
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