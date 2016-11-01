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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

11:39
09 листопада

Відсутність боргів перед бюджетом підтверджує податкова

11:38
09 листопада

За тіньову зайнятість - подвійна відповідальність

17:34
08 листопада

Завідувача чернівецького дитсадка «Гніздечко» обиратимуть на конкурсі

17:32
08 листопада

Мер Чернівців просить правоохоронців здійснити перевірку виконання ремонтних робіт на Б. Хмельницького

17:24
08 листопада

Свято «Сузір’я надії» для маленьких чернівчан

17:20
08 листопада

Для захисту населення у Чернівцях є 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття

13:46
08 листопада

З доходом у понад мільйон необхідно зареєструватись платником ПДВ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
9 листопада о 15.00
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».
Під час заходу
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

Сьогодні, 14:23 / Коментарів: 0
За Конституцією України, держава сприяє розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. Крім конституційних положень, правовий статус національних меншин визначається нормами Декларації прав національностей України 1991 року та законом України «Про національні меншини в Україні» 1992 року. Відповідно до цих нормативно-правових актів держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, які проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права, підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення. При цьому всі громадяни України користуються захистом держави на рівних підставах. До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається законом.
Водночас не може бути прав без обов’язків.
Так, батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.
На території України державна реєстрація народження є вільно доступною для усіх дітей незалежно від їхнього етнічного походження та соціального статусу.
Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Державна реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові і засвідчується свідоцтвом про народження.
Законодавство дозволяє зареєструвати дитину як за місцем проживання її батьків (одного з батьків) так і за місцем її народження.
Одночасно з заявою про державну реєстрацію народження подаються:
- паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);
- паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження провадиться не батьками, а іншою особою;
- документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини).


Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я документи, що підтверджують факт народження.
У разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я документ, що підтверджує факт народження, видає заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини. У разі якщо заклад охорони здоров'я не проводив огляд матері та дитини, документ, що підтверджує факт народження, видає медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок утворення медичної консультаційної комісії та положення про неї затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Медична консультаційна комісія видає документ про народження у разі встановлення факту народження жінкою дитини.
За відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.
Державна реєстрація народження дитини, яку не забрали з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, підкинули або яка була знайдена, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за письмовою заявою представника органу опіки та піклування.
Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заінтересованих осіб за наявності документів про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я та довідки з місця проживання дитини.
У разі досягнення дитиною шістнадцяти років державна реєстрація її народження може проводитися за її особистою заявою з пред'явленням паспорта громадянина України.
З метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Міністерство юстиції України запровадило новий сервіс - отримання свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. Така послуга є доступною у 13 медичних закладах Чернівецької області.

Орися АНДРІЄЦЬ
начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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