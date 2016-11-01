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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

11:39
09 листопада

Відсутність боргів перед бюджетом підтверджує податкова

11:38
09 листопада

За тіньову зайнятість - подвійна відповідальність

17:34
08 листопада

Завідувача чернівецького дитсадка «Гніздечко» обиратимуть на конкурсі

17:32
08 листопада

Мер Чернівців просить правоохоронців здійснити перевірку виконання ремонтних робіт на Б. Хмельницького

17:24
08 листопада

Свято «Сузір’я надії» для маленьких чернівчан

17:20
08 листопада

Для захисту населення у Чернівцях є 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття

13:46
08 листопада

З доходом у понад мільйон необхідно зареєструватись платником ПДВ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
9 листопада о 15.00
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».
Під час заходу
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
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Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

Сьогодні, 14:22 / Коментарів: 0
Згідно зі статтею 27 Закону України «Про зайнятість населення» суб’єктам підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності, які працевлаштовують на нові робочі місця безробітних за направленням служби зайнятості, надається компенсація за фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Про це повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості
За десять місяців поточного року обласною службою зайнятості працевлаштовано 133 безробітних на нові робочі місця до 55 роботодавців – суб’єктів малого підприємництва, з них: 56 – у переробній промисловості, 32 – в оптовій та роздрібній торгівлі, автосервісі, 11 – в сільському, лісовому та рибному господарстві, 11– у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, 8 – на транспорті, в складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, 6 обрали будівництво, 5 – у сфері інформації та телекомунікації, 3 – у професійній, науковій та технічній діяльності, 1 надання інших видів послуг.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та яким надано статус безробітного, строком не менше ніж два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Так, протягом січня-жовтня 2016 року 40 роботодавців області влаштували на нові робочі місця 62 безробітних з числа таких громадян були працевлаштовані на нові робочі місця. Зокрема 3 особи – з числа молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах і яка вперше приймається на роботу, 35 осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, 6 осіб – інваліди, які не досягнули пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 21 особа – один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до 6 років.

«Також цією послугою можуть скористатися роботодавці, які працевлаштовуватимуть на нові робочі місця безробітних з числа учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення терміном не менше чим на 2 роки. Вони матимуть право щомісячно протягом року отримувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для підприємств, установ та організацій – це унікальна можливість зекономити власні кошти фонду оплати праці і підтримати співгромадян, які, не шкодуючи власного життя, стали на захист країни», – наголошує директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.



Довідково. 30 серпня 2016 року набув чинності Закон України від 07.07.2016 за №1436 - VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».
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