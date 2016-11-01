Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про зайнятість населення» суб’єктам підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності, які працевлаштовують на нові робочі місця безробітних за направленням служби зайнятості, надається компенсація за фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Про це повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості

За десять місяців поточного року обласною службою зайнятості працевлаштовано 133 безробітних на нові робочі місця до 55 роботодавців – суб’єктів малого підприємництва, з них: 56 – у переробній промисловості, 32 – в оптовій та роздрібній торгівлі, автосервісі, 11 – в сільському, лісовому та рибному господарстві, 11– у сфері тимчасового розміщування й організації харчування, 8 – на транспорті, в складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, 6 обрали будівництво, 5 – у сфері інформації та телекомунікації, 3 – у професійній, науковій та технічній діяльності, 1 надання інших видів послуг.



Відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та яким надано статус безробітного, строком не менше ніж два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Так, протягом січня-жовтня 2016 року 40 роботодавців області влаштували на нові робочі місця 62 безробітних з числа таких громадян були працевлаштовані на нові робочі місця. Зокрема 3 особи – з числа молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах і яка вперше приймається на роботу, 35 осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, 6 осіб – інваліди, які не досягнули пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 21 особа – один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до 6 років.



«Також цією послугою можуть скористатися роботодавці, які працевлаштовуватимуть на нові робочі місця безробітних з числа учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення терміном не менше чим на 2 роки. Вони матимуть право щомісячно протягом року отримувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Для підприємств, установ та організацій – це унікальна можливість зекономити власні кошти фонду оплати праці і підтримати співгромадян, які, не шкодуючи власного життя, стали на захист країни», – наголошує директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.







Довідково. 30 серпня 2016 року набув чинності Закон України від 07.07.2016 за №1436 - VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».