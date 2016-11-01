Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

Електронна петиція щодо перейменування Жовтневий парку в парк Реформації набрала 250 голосів.

http://chernivtsy.eu/portal/4/shhe-odna-petytsiya-nabrala-neobhidnu-kilkist-golosiv-10-91571.html



"Продовжуючи справу декомунізації, прошу розглянути пропозицію перейменувати парк Жовтневий на парк Реформації. В 2017 році Україна відзначатиме 500-річчя Реформації згідно указу Президента України від 26.08.2016 № 357/2016. Ця назва гармонійно поєднує європейські прагнення чернівчан на шляху втілення реформ при побудові громадянського суспільства і сприятиме авторитету біблійних принципів, вкрай важливих для підвищення рівня духовності і моралі, особливо серед дітей та молоді. Протестантським громадам міста рекомендовано встановити пам'ятник Біблії в даному парку після позитивного рішення.



Автор петиції Микола Гунько вказує на туристичні дивіденти для міста: "Парк Реформації обов'язково приверне увагу туристів, і перетвориться на чергову туристичну родзинку Чернівців".



З історії загальновідомо, що епоха Реформаціі завершила період темного Середньовіччя, звернувши погляд людей на принципи біблійної моралі. Запропонована назва парку постійно нагадуватиме чернівчанам, щоб не крали, не обманювали, поважали один одного.



"Парк Реформації - гарна європейська назва, яка спонукатиме чернівчан до позитивних змін в житті" - резюмує ініціативу автор петиції.