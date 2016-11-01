Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 №553 (далі – Звіт).

У Звіті згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості. Передбачається заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Частину І Звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) чи ні.

У рядках 1.1–1.16 Звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1–2.6 Звіту – суми видатків.

При цьому, в зазначених рядках показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

У рядку 1.15 Звіту відображають загальну суму отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

- у рядку 1.15.1 відображається благодійна допомога;

- у рядку 1.15.2 ГД – гуманітарна допомога та дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;

- у рядку 1.15.3 – суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.6 та рядки 2.6.1, 2.6.2 ГД, 2.6.3 Звіту відповідно).

До рядка 2.6.2 ГД Звіту переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Рядок 1.16 Звіту передбачений для відображення інших доходів, які не включені до рядків 1.1 – 1.15 Звіту.

Докладніше, в листі ДФС від 17.10.2016 №33649/7/99-99-15-02-01-17 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації».

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ