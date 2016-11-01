Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

Чільне місце в питаннях соціального захисту населення, зокрема у сфері пенсійного забезпечення, посідає захист прав та інтересів громадян, які працюють. І це закономірно, адже кожен, хто зараз працює, у майбутньому стає пенсіонером, а пенсія, зазвичай, є чи не єдиним джерелом матеріального забезпечення непрацездатних громадян.

Але, на жаль, керівники не всіх підприємств та не всі фізичні особи - підприємці розуміють, що порушення ними обов’язку сплати внесків за себе та своїх найманих працівників позбавляє їх частини пенсії, оскільки основною умовою включення періодів до страхового стажу є саме сплата внесків до Пенсійного фонду України. Крім того, пенсійна система в Україні базується на засадах солідарності: пенсії сьогоднішнім пенсіонерам виплачуються за рахунок внесків працюючих.

З метою забезпечення соціальних гарантій нинішніх пенсіонерів та застрахованих осіб - пенсіонерів у майбутньому ведеться системна робота з платниками, що допустили виникнення заборгованості з платежів до бюджету Фонду.

Серед тих, хто може, ймовірно, втратити зароблений стаж - працівники підприємств - боржників зі сплати страхових внесків:

- ВКФ «Кераміка-Буковина» - керівник Лісовенко В.Г., загальна сума боргу по страхових внесках 228,12 тис.грн. (20 особам не зараховано більш як 2 роки стажу);

- Приватна Білдінг Компанія – керівник Цибуляк Ю.С., загальна сума боргу по страхових внесках 115,61 тис.грн. (24 особам не зараховано до 10 місяців стажу);

- ДП «Чернівцілегмаш» - заступник голови ліквідаційної комісії Горбулик В.І., загальна сума боргу по страхових внесках 110,7 тис.грн. (28 особам не зараховано до 1 року стажу);

- ТзОВ ППІ «Авіс-Енергомаш» - керівник Гладкий М.І., загальна сума боргу по страхових внесках 90,7 тис.грн. (50 особам не зараховано до 1,5 років стажу);

- МПП «Оазис плюс» - керівник Маковійчук Я.В., загальна сума боргу по страхових внесках 38,18 тис.грн. (4 особам не зараховано до 4 років стажу).

Серед боржників міста також є фізичні особи приватні підприємці, які заборгували до бюджету Пенсійного фонду України в Чернівецькій області :

- Мельницька Т.В. (10,5 тис.грн.)

- Радиш В.І. (5,84 тис.грн.);

- Возняк Л.В., Присакар Г.З., Андрусяк О.М., Герман С.І., Логінова А.В., Жалобчук Е.В., Олеськів В.В., Дроник В.І. (по 1,7 тис.грн.)

- Угренчук Ю.Д., Третяков М.В. (по 1,5 тис.грн.)

- Костенюк Т.А., Нагорський Я.Д. (по 1,4 тис.грн.);

- Кірсанов В.М., Дідух О.І., Майкан О.Л., Обшанський В.В., Маковецький В.А., Ротар М.І. (по 1,3 тис.грн.);

Переконливо звертаємось до всіх боржників, які мають невиконані зобов’язання перед бюджетом Фонду, з вимогою погасити заборгованість та не допускати її виникнення в подальшому. А працюючим громадянам, яким не байдуже, яка у них буде пенсія, рекомендуємо поцікавитися у керівників своїх підприємств про сплату внесків до Пенсійного фонду, вимагати їх сплати, в повній мірі використовуючи свої конституційні права.

Антоніна МОГИЛЮК, начальник відділу організації роботи з платниками та контролю за погашенням заборгованості управління платежів до пенсійної системи та захисту прав застрахованих осіб і контрольно-перевірочної роботи