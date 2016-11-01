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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:23
09 листопада

Право і обов’язок: зареєструвати новонароджену дитину

14:22
09 листопада

Служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації за створення нових робочих місць

14:19
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:18
09 листопада

Парк «Жовтневий» можуть перейменувати в парк Реформації

14:14
09 листопада

Податкові борги перевірте онлайн

14:12
09 листопада

Податковий лікнеп для неприбутківців: готуємось звітувати

14:10
09 листопада

Під пильною увагою боржники Пенсійного фонду

13:47
09 листопада

«Звитяжці незборимої нації: Коломийська і Буковинська округи ОУН-УПА в світлинах» - вийшла в друк книга-альбом

13:35
09 листопада

Глибоцькі берегині української духовності в Італії

13:15
09 листопада

Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

13:13
09 листопада

Чи можна взяти особову справу працівника або її копію з відділу кадрів?

13:12
09 листопада

Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

12:26
09 листопада

Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

11:54
09 листопада

У Чернівцях кадровий "бум"

11:52
09 листопада

Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

11:48
09 листопада

На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

11:44
09 листопада

Осінні турботи буковинських лісівників

11:41
09 листопада

Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

11:39
09 листопада

Відсутність боргів перед бюджетом підтверджує податкова

11:38
09 листопада

За тіньову зайнятість - подвійна відповідальність

17:34
08 листопада

Завідувача чернівецького дитсадка «Гніздечко» обиратимуть на конкурсі

17:32
08 листопада

Мер Чернівців просить правоохоронців здійснити перевірку виконання ремонтних робіт на Б. Хмельницького

17:24
08 листопада

Свято «Сузір’я надії» для маленьких чернівчан

17:20
08 листопада

Для захисту населення у Чернівцях є 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття

13:46
08 листопада

З доходом у понад мільйон необхідно зареєструватись платником ПДВ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
9 листопада о 15.00
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».
Під час заходу
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
13 листопада о 18.00
13 листопада о 18.00


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Глибоцькі берегині української духовності в Італії

Сьогодні, 13:35 / Коментарів: 0
Глибоцькі берегині української духовності в Італії Напевне, кожному українцю гріє серце думка про те, що про його Батьківщину знають за її межами, люблять та поважають . Завдяки українським емігрантам світ має можливість познайомитися з нашою культурою, звичаями ,традиціями. Саме такою є Вероніка Георгіївна Руснак, уродженка села Чагор , вчитель, завуч Молодійської школи, яка змушена була виїхати з України і вже понад 18 років проживає у місті Бергамо, на півночі Італії. Ця тендітна жінка зуміла об’єднати велику кількість однодумців та створити українську суботню школу "Квіти України" в місті Бергамо, де дітки українського походження мають можливість вивчати рідну мову, співати українських пісень, стати частинкою своєї історичної Батьківщини. Під керівництвом Вероніки Георгіївни учні та батьки школи приймають участь в багатьох культурно-мистецьких заходах ,на яких з гідністю представляють Україну та її культуру.
Нещодавно в місті Бергамо проходив фестиваль “УКРО-2016”, який має на меті зберегти українські традиції, рідну мову, материнську пісню . Його концепція полягає в якомога ширшому залученні земляків та творчих колективів до його участі. Співорганізатором фестивалю стала і Вероніка Георгіївна Руснак. Українська громада міста Бергамо цікаво та креативно підійшла до організації та проведення фестивалю. Під час “УКРО-2016” організували виставку-продаж виробів народних ремесел; майстрині у майстер-класах навчали традиційних українських народних промислів; ґазди та ґаздині з Бергамо разом зі своїми дітками, які відвідують українську школу «Квіти України», влаштували парад національного українського одягу; місцеві кухарі та господині приготували традиційні українські страви; під час фестивалю провели благодійну лотерею, а найталановитіші земляки співали, танцювали, жартували — своїми піснями і танцями «заряджали» гостей світлою та радісною енергією не тільки на цей день, а й до наступного фестивалю. Оргкомітет подбав про те, щоб час, який учасники та глядачі провели на фестивалі ,був для всіх не лише приємним, але й сповненим незабутніх вражень. Розселені по всій північній Італії українці під час фестивалю відчули себе однією родиною, поринули у виняткову фестивальну атмосферу, у рідну культуру і традиції.
Проведення такого фестивалю -це подія в ім'я розвитку культурного потенціалу української нації, збереженню її духовності та самобутності українців за кордоном.
Не можна не відзначити подію, яка стала важливою для історії нашого краю, Буковини. Вперше представник України обрана до міської ради міста Пескара ,колишня мешканка села Корчівці, вчителька, заступник директора з виховної роботи Корчівецької школи - Катерина Алергуш .


Вже багато років ця жінка займається активною громадською діяльністю в Італії . Працювала перекладачем при міській лікарні для емігрантів , зараз вона - президент асоціації АНОЛФ. Крім того, Катерина Алергуш – учасниця вокального ансамблю "Червона калина" м. Пескара , який здобув І мiсце в XXII інтернацiональному фестивалi "CHORUS INSIDE SUMMER".

Такими людьми, як Вероніка Руснак і Катерина Алергуш , варто пишатись. Незважаючи на відстань, вони докладають максимум зусиль для збереження та розвитку культури та історії нашої неньки-України. А у нас, українців, з'являється надія та віра у краще майбутнє нашої країни , в якій ми виборемо право на звання європейської держави.

Круліковська Світлана ,
учениця 11 класу Чагорської ЗОШ І-ІІІ ступенів
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