Чи впливає на виплати по вагітності стаж роботи?

При визначенні розміру допомоги по вагітності та пологам дійсно береться до уваги саме страховий стаж.

Розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах допоможе Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 193, від 18 липня 2007 року N 949.)

У вказаному Порядку міститься наступна формула розрахунку:

Д = ЗПсер х Кв

де Д — допомога по вагітності та пологах;

ЗПсер — сума середньоденної заробітної плати;

Кв — кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Суму середньоденної заробітної плати визначаєте так:

ЗПсер = ЗП : Крп,

де ЗП — нарахована в розрахунковому періоді сума заробітної плати, з якої справлявся ЄСВ; Крп — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Для того щоб розрахувати суму середньоденної зарплати, необхідно: визначити розрахунковий період і підрахувати кількість календарних днів, що припадають на цей період; розрахувати суму заробітної плати, яка нарахована в розрахунковому періоді та братиме участь у розрахунку середньоденної заробітної плати.

Зауважимо, що навіть у випадку, коли страховий стаж працівниці становить менше 6 місяців, то сума допомоги по вагітності та пологах із розрахунку на місяць не має бутименше розміру МЗП, встановленого законом у місяці настання страхового випадку. На листопад 2016 року така сума МЗП становить 1450 грн.



Людмила ПИЛИПІВ

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



