Роз'яснення питання відкликання працівника з відпустки

Законом "Про відпустки" передбачено відкликання працівника лише із щорічної відпустки.

Так, відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством.

Відкликання працівника, навіть за його згодою, з інших видів відпусток, у тому числі і відпустки без збереження заробітної плати,не передбачено.



В’ячеслав ХОХУЛЯК

начальник Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області