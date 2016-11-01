Поки чоловік рибалив, його авто опинилося у річці Прут

Ввечері 8 листопада за номером «101» надійшло повідомлення, що у Чернівцях по вул. Московської Олімпіади у річці Прут опинився у воді автомобіль місцевого мешканця. Чоловік приїхав до Прута на риболовлю, заїхав машиною поближче до річки і не помітив, як через певний час внаслідок дощу рівень води у річці різко піднявся. Вода підступила ближче до берега і чоловік у мікроавтобусі опинився у водяній пастці, з якої самотужки не міг вибратися, тому викликав рятувальників. Працівники Управління ДСНС, прибувши місце події, за допомогою спеціальної техніки відбуксирували мікроавтобус з річки на сушу.