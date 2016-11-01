У Чернівцях кадровий "бум"

Низка кадрових змін відбулася в Департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради. Як повідомили у відділі з питань кадрової роботи, на посаду заступника начальника управління, начальника архітектурно-планувального відділу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради призначено Олександра Шведика, який до цього у ДМБКіЗВ обіймав посаду начальника відділу з питань планування забудови території та підготовки рішень. Олександр Шведик має вищу освіту, за фахом архітектор будівель і споруд.



На посаду начальника відділу з питань планування забудови території та підготовки рішень управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин призначено Сергія Хропота, який до цього обіймав посаду головного спеціаліста служби містобудівного кадастру. Сергій Хропот має вищу інженерну освіту, трудову діяльність розпочинав архітектором в АПМ-1 інституту «Донбасцивільпроект».



З метою впровадження сучасної геоінформаційної системи (ГІС) на посаду провідних фахівців з питань роботи автоматизованої геоінформаційної системи м. Чернівці призначено Дмитра Кравчука та Миколу Козака.