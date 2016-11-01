Кадрові зміни відбулися у керівництві комунальних медичних установ міста

З посади головного лікаря комунальної медичної установи «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» за угодою сторін увільнено Петра Федака. У зв'язку з виробничою необхідністю тимчасово виконання обов'язків головного лікаря цієї медичної установи покладено на Юрія Павлова, що є завідувачем амбулаторно-поліклінічним відділенням цієї установи.



Головним лікарем «Міської клінічної лікарні №3» призначено Віктора Проца, який до цього обіймав посаду головного лікаря медичної установи «Міська лікарня №4». Віктор Проц має вищу медичну освіту, трудову діяльність розпочинав лікарем-інтерном в Кіцманській центральній районній лікарні, працював завідувачем прийомного відділення, головним лікарем медичної установи,начальником управління охорони здоров'я міської ради.



Головним лікарем комунальної медичної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» призначено Наталію Калмикову, яка до цього працювала у цій установі лікарем загальної практики – сімейним лікарем. Наталія Калмикова має вищу медичну освіту, з 2007 року по 2013 рік працювала лікарем загальної практики-сімейним лікарем в комунальній медичній установі «Міська лікарня №4».