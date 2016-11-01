На Кіцманщині відкрито лікарську амбулаторію сімейної медицини

З непересічною подією громаду с. Брусниця Кіцманського району привітав голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян сьогодні, 8 листопада. Про це повідомляє прес-служба облради.

«Відкриття цієї чудової амбулаторії загальної практики – сімейної медицини у такий непростий для нашої держави час є свідченням злагодженої роботи влади і громади, спрямованої на підвищення рівня медико-соціального забезпечення буковинців. Дякую усім, хто зробив свій внесок у цю спільну справу. Місцевим жителям бажаю міцного здоров’я, запорукою якого, впевнений, стане колектив новозбудованої лікувальної установи», – наголосив посадовець, звертаючись до присутніх.