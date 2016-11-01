Осінні турботи буковинських лісівників

З настанням осені не поменшало роботи у наших лісівників, бо це саме той час, коли треба збирати урожай якісного лісового насіння. За словами інженера лісових культур Бориса Барана працівники усіх 9 лісництв, а також члени шкільних лісництв активно займаються його заготівлею. Про це повідомляє прес-служба Берегометського ЛМГ.

Так як у наших краях переважаючими лісовими породами є хвойні дерева, тому саме їхнє насіння активно використовується для відновлення та розведення карпатських лісів. Заготівля насіння основних лісоутворюючих порід починається із збору шишок. Це нелегка праця, але лісівники добре розуміють, що вона дуже важлива для майбутнього лісів нашого краю. Щоб нашим читачам було зрозуміло про що йде мова, зазначимо, що 100 кг шишок ялини дає 1 – 4 % чистого насіння, а на 1 кг насіння треба понад 150 тис. шт таких насінин.

На даний час уже зібрано 149 кг лісового насіння, в т.ч. 100 кг дуба / постаралися працівники Славецького лісництва/, а також 36 кг ялини, 8 кг модрини японської та 5 кг модрини європейської. Для визначення посівних якостей зразки від сформованих партій насіння відправлено у Закарпатську лісонасіннєву лабораторію, де перевірять енергію проростання та схожість. Якщо ці показники будуть нижчими за нормативні, то таке насіння до посіву не допускається. З добротного насіння після перевірки частину висіють у розсадники, а решту залишать на зимове зберігання.