Головне в роботі «Пульсу» - оперативне реагування

Антикорупційний сервіс «Пульс» Державної фіскальної служби України - це сервіс, який функціонує за принципом call-back, тобто спрямований на встановлення зворотнього зв’язку з платниками податків. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

«Пульс» є ефективним інструментом боротьби з корупцією в органах Державної фіскальної служби, а також сприяє вирішенню проблем, що виникають у процесі звернень суб’єктів господарювання та громадян до органів ДФС з податкових та митних питань.

На усі запити платників надаються конкретні відповіді, без порушення термінів розгляду.

Нагадуємо, що громадяни та суб’єкти господарювання можуть повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС за телефоном антикорупційного сервісу «Пульс» ДФС України: (044) 284-00-07 (цілодобово).

