Відсутність боргів перед бюджетом підтверджує податкова

Цього року до Центру обслуговування платників Чернівецької ОДПІ звернулись 690 містян за довідкою про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами фіскальної служби. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Крім того, видано 196 довідок про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку.

Довідка про відсутність заборгованості з платежів видається безоплатно. Однією з підстав для одержання вказаної адміністративної послуги є наявність у законодавчих або нормативно-правових актах положення щодо необхідності підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу.

Термін дії довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом, складає 10 днів з моменту видачі.





