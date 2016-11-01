За тіньову зайнятість - подвійна відповідальність

Працедавцям варто пам’ятати, що за порушення трудового законодавства при використанні найманої праці без офіційного оформлення, вони особисто несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Громадяни, які отримують зарплату «у конвертах», ризикують позбавити себе усіх соціальних гарантій. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Як розповів начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплату заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, - загрожує штрафом у розмірі 30 мінімальних зарплат, встановлених законодавством на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (що з 01.05.2016 складає суму 43500 гривень).

За несплату за роботу в нічний час, вихідний або святковий день, понадурочну роботу передбачений штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (з 01.05.2016 – 14 500 гривень).

З грудня 2015 року діє ще одна підстава для застосування штрафу у розмірі 10 мінімальних зарплат - за порушення прав і гарантій мобілізованих працівників (з 01.05.2016 cума штрафу складає 14 500 гривень).

Три розміри мінімальної зарплати застосовуються до роботодавців - порушників строків виплати заробітної плати працівникам, більш як за один місяць або виплата їх не в повному обсязі (з 01.05.2016 - 4350 гривень).

За словами посадовця, цього року чернівецькими податківцями спільно з іншими контролюючими органами вживалися заходи по виявленню доходів, які отримуються у “конвертах”, в результаті яких із 463-ма громадянами працедавці оформили трудові договори. Також було проведено 37 перевірок юридичних та самозайнятих осіб з питань виплати заробітної плати, за результатами яких додатково донараховано понад 5,5 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ просить небайдужих громадян повідомляти про випадки порушень трудового законодавства. Чекаємо письмових звернень за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А. Поінформувати про факти порушення законодавства про працю можна і за телефоном: 54-60-00.



