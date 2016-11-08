Теми Дня ТВА вівторок, 8.11.2016



- У Чернівцях триває семінар про права жінок з особливими потребами на творчий розвиток.

- Новий споживчий кошик: більше їжі, але мінімум навіть найнеобхіднішого одягу.

- За добу на Буковині трапилося 6 пожеж, три з них - в автомобілях.

- Прикордонники відділу "Селятин" завадили переміщенню цигарок до Румунії.

- Впровадження страхової медицини на Буковині, або як українці переймають досвід країн ЄС.

- На Кіцманщині відкрили нову будівлю лікарської амбулаторії практики сімейної медицини.

- Каспрук просить правоохоронців перевірити якість виконання ремонту вул. Хмельницького.

- Чернівці можуть отримати авіасполучення з Італією, Туреччиною та Ізраїлем.

- Чернівчани хочуть, аби в нічний час містом курсував маршрутний транспорт.