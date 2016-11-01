Дональд Трамп виграв президентські вибори у США

Перемога кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа в штаті Вісконсін принесла йому вирішальні голоси на виборах.За повідомленням агенції AP, республіканський кандидат тепер має 276 голосів у колегії виборників. Для перемоги на виборах одному з кандидатів достатньо мати 270 представників у цій колегії.Таким чином, республіканці здобули перемогу і на виборах президента, і в обох палатах Конгресу.Республіканська партія зберігає контроль над Сенатом США.За цими даними, вирішальне, 51-ше місце в палаті, яка складається зі 100 сенаторів, здобув республіканець Пет Тумі, який у штаті Пенсильванія переміг кандидата демократів Кеті МакҐінті.Тим часом, кандидати від Республіканської партії на Алясці і в Луїзіані утримали свої місця, як і очікувалося.Ще раніше стало відомо, що республіканці зберігають контроль і над Палатою представників.Ситуацію, яка складається нині на американській політичній сцені, в перші два роки свого президентства мав Барак Обама. Саме в цей час він реалізував кілька реформ, зокрема, у царині медицини.Упродовж шести з восьми років свого перебування на посаді президента США демократ Барак Обама не мав можливості комфортно реалізовувати свою політику, оскільки Республіканська партія в цей час контролювала одну або обидві палати американського Конгресу.