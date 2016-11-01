Завідувача чернівецького дитсадка «Гніздечко» обиратимуть на конкурсі

Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача ДНЗ № 48 комбінованого типу «Гніздечко» відбудеться у два етапи. Перший етап конкурсу стартує 8 листопада о 17.30 в Чернівецькій міській раді ( каб.202). Конкурс є відкритим, його хід транслюватиметься на сайті міської ради - повідомляє прес-служба міської ради.



До участі у конкурсі допускаються претенденти, які мають повну вищу педагогічну освіту відповідного спрямування, стаж роботи не менше, ніж 3 роки, на педагогічних чи керівних посадах, володіють державною мовою та здатні за своїми організаторськими здібностями, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати службові обов’язки завідувача ДНЗ.



На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу освіти, на відповідність кваліфікаційним вимогам.

На другому етапі конкурсу, який відбудеться 10 листопада о 11.00, конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу освіти.



До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача ДНЗ № 48 комбінованого типу «Гніздечко» зголосилися три претендента.