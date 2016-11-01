Міський голова Олексій Каспрук звернувся до Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області та Департаменту захисту економіки ГУ Національної поліції в Чернівецькій області з проханням здійснити перевірку виконання підрядниками робіт з реконструкції вулиці Б.Хмельницького з метою виявлення зловживань, неякісного виконання робіт, нецільового використання бюджетних коштів та інших порушень.фото з сайту Чернівці ТаймсЯк вже повідомлялося, міський голова Олексій Каспрук у серпні минулого року просив правоохоронні органи здійснити перевірку фактів недоброякісного виконання ТД «Укрвторресурс» тендерних зобов’язань щодо реконструкції інженерних мереж на вул.Б.Хмельницького, в наслідок яких громаді міста завдано збитків, а також з метою притягнення до передбаченої законом відповідальності, встановлення посадових осіб, які не забезпечили належну організацію робіт на цьому об’єкті та контроль за їх якістю. За результатами цього звернення було відкрито кримінальне провадження, проведено судову будівельно-технічну експертизу та встановлено, що посадові особи ТОВ « Торговий дім Укрвторресурс», вступивши у злочинну змову із посадовими особами Департаменту ЖКГ, діючи умисно, впродовж серпня 2013 року по листопад 2014 року склали та підписали акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт з реконструкції інженерних мереж на вул. Б.Хмельницького, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт на суму 152 тис. грн., які в подальшому привласнили. Розслідування цієї справи триває.Окрім того, департаменту житлово-комунального господарства міської ради доручено створити комісію для технічної оцінки фактично виконаних робіт з реконструкції вул. Б.Хмельницького станом на 28.10.2016 р. із долученням матеріалів фото та відео фіксації. За результатами роботи цієї комісії, буде оформлено акт фактично виконаних робіт та складено кошторис робіт, які потребують фінансування для завершення цього об’єкту. До складу цієї комісії увійдуть депутати міської ради та активісти-мешканців вул. Б.Хмельницького ( за згодою). Про результати роботи комісії буде проінформовано сесію міської ради.Джерело: Chernivtsy City Council