Свято «Сузір’я надії» для маленьких чернівчан

29 листопада у Чернівецькому Академічному Обласному Музично-драматичному Театрі ім. Ольги Кобилянської відбудеться дитяче свято «Сузір’я надії».

На Вас чекає: виставка творчих робіт та перегляд вистави «Карлсон, який живе на даху».



Відкриття о 10.00, початок вистави о 10.30.



До участі запрошуються діти з особливими потребами!



Організатор: Чернівецький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.



Щоб стати учасником дійства просимо пройти попередню реєстрацію* до 24 листопада за номерами:

52-64-34 – міський центр соціальних служб або 0661268451 – Ольга



(*будь ласка зазначайте вік дитини; необхідність додаткового супроводу батьками; чи бажаєте взяти участь у виставці творчих робіт)

Чекаємо ваших дзвінків! Гарний настрій – це Сузір’я надії!