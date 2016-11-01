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Новини
17:34
08 листопада

Завідувача чернівецького дитсадка «Гніздечко» обиратимуть на конкурсі

17:32
08 листопада

Мер Чернівців просить правоохоронців здійснити перевірку виконання ремонтних робіт на Б. Хмельницького

17:24
08 листопада

Свято «Сузір’я надії» для маленьких чернівчан

17:20
08 листопада

Для захисту населення у Чернівцях є 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття

13:46
08 листопада

З доходом у понад мільйон необхідно зареєструватись платником ПДВ

13:45
08 листопада

Одинока мати має право на 150% податкової соціальної пільги

13:43
08 листопада

Чернівецькі підприємства сплатили 27,5 млн. грн. податкового боргу

13:41
08 листопада

У Новоселицькому районі піротехніки знешкодили боєприпас часів І Світової війни

13:40
08 листопада

Чернівецька область: протягом доби виникло 6 пожеж

13:33
08 листопада

Сакварелідзе приїде до Чернівців

12:29
08 листопада

На Буковині правоохоронці продовжують виявляти порушення у лісовій галузі

11:21
08 листопада

У Чернівцях відкриється фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі

11:12
08 листопада

За несвоєчасну сплату єдиного податку - штраф 50 відсотків ставки

11:06
08 листопада

За квартирантів потрібно сплачувати податки

11:04
08 листопада

На алко – тютюнових ліцензіях бюджет заробив майже 12 млн. грн.

10:55
08 листопада

До відома мисливців! Правила поводження під час полювання

10:39
08 листопада

Компенсації на придбання житла сім’ям загиблих та інвалідам з числа учасників АТО

10:36
08 листопада

На Буковині дбають про пенсійне забезпечення військових та родини загиблих атовців

15:48
07 листопада

Лікувальним установам міста закуплять обладнання на 16,5 мільйонів гривень

15:44
07 листопада

Увага! Обмеження руху транспорту у Чернівцях

15:18
07 листопада

Концерт з нагоди Всесвітнього дня молоді у Чернівцях

13:23
07 листопада

19 порушень митних правил зафіксовано співробітниками Чернівецької митниці ДФС упродовж вихідних

12:16
07 листопада

Прокуратура домоглась нового судового розгляду двох кримінальних проваджень

12:13
07 листопада

Що задекларували чернівецькі депутати-мажоритарники

12:06
07 листопада

Про сумісника фіскалам можна не повідомляти

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Багатства української еліти - це плювок в обличчя нації Багатства української еліти - це плювок в обличчя націїВ Україні опублікували декларації.
Весь світ жахнувся, коли побачив захланних дебілів від влади. Вони обібрали нас всіх, вкрали кошти МВФ і продовжують грабунок.
Вони перетворили нас на кріпаків.
Вони загарбали наші землі.
Вони вже давляться своїми коштовностями і дорогими годинниками.
І нема від них порятунку.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на Буковині Операція «Дестабілізація». "Шатун" на Закарпатті. "Урсул" на БуковиніЗ`ясовується, наші спецслужби таки навчилися вже працювати. І, що відрадно, на українську державу і українську націю. Зрадники залишилися у Криму та втекли до Росії.

Ігор Буркут, політолог:

МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИ МИНУЛОГО НЕ ЗМІНИТИКитайський мудрець Конфуцій попереджав: хто намагається викликати у вас почуття вини, той прагне отримати владу над вами. А українців звинувачують у "геноциді" то російськомовних на сучасному Донбасі, то поляків на Волині 1943 року, то євреїв під час Другої світової війни. Ці звинувачення викликають хвилю емоцій і збурюють суспільство. Здається, саме таку реакцію і планували автори цих політичних ударів по Україні. Проте нам треба зберігати холодний розум, не піддаючись некерованим почуттям, щоб не накоїти великої біди.
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Що, Де, Коли
8 листопада о 14.00
голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук здійснить робочу поїздку на Кіцманщину, де візьме участь у відкритті нового приміщення Брусницької лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Збір журналістів о 13.00 біля адмінбудівлі обласної державної адміністрації.
9 листопада о 15.00
в 18 ауд. факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ (вул. Кафедральна, 2) відбудеться інформаційний форум «Інструменти парламентського моніторингу: як дізнатися все про свого депутата».
Під час заходу
10 листопада о 17.00
10 листопада о 17.00
11 листопада о 16:00
вул. Івана Франка, 15, "Вернісаж" відбудеться фотовиставка присвячена лікарю-інфекціоністу Ігору Бесарабі.
В експозиції близько 120 фотопортретів вісімнадцяти чернівецьких фотографів.
11 листопада о 16:00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 11.00
12 листопада о 15.00
12 листопада о 15.00
13 листопада о 18.00
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Для захисту населення у Чернівцях є 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття

Сьогодні, 17:20 / Коментарів: 0
Основним способом захисту населення від засобів масового ураження в особливий період та при виникненні надзвичайних ситуацій у мирний час є укриття його в захисних спорудах цивільного захисту (сховищах і протирадіаційних укриттях, далі – ЗСЦЗ) та найпростіших укриттях.

Сховища забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного впливу сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, від бойових отруйних речовин, а також, при необхідності, від катастрофічного затоплення, небезпечних хімічних речовин, радіоактивних продуктів при руйнуванні ядерних енергетичних, високих температур і продуктів горіння при пожежах та передбачають можливість безперервного перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

Протирадіаційні укриття призначені для захисту осіб, що укриваються, від впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості і допускають безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, до двох діб.

Сховища та протирадіаційні укриття призначені для укриття найбільш працюючої зміни підприємств, установ та організації, які мають завдання на особливий період та забезпечують роботу основних систем життєзабезпечення населеного пункту. Перелік цих підприємств визначається Кабінетом Міністрів України.
Найпростіше укриття (споруда подвійного призначення) - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту, ЗСЦЗ у мирний час можуть використовуватись для господарських, культурних і побутових потреб. ЗСЦЗ повинні приводитись у готовність до прийому громадян, які укриваються, у термін, який не перевищує 12 годин, а на атомних електростанціях та хімічно-небезпечних об’єктах повинні утримуватись в постійній готовності до укриття персоналу даного об’єкта. Розрахункова площа для укриття на одну людину - один кв.м..

Для укриття населення в місті створено фонд захисних споруд цивільного захисту. Станом на 01.11.2016 р. в місті на обліку знаходиться 143 ЗСЦЗ, які перебувають на утриманні підприємств, установ та організацій різних форм власності та підпорядкування, з них 74 сховища та 69 протирадіаційних укриття. За результатами технічної інвентаризації до власності територіальної громади міста відноситься 68 ЗСЦЗ.

Інформація щодо загальної кількості ЗСЦЗ та їх адрес, в т.ч. найпростіших укриттів, розміщена на офіційному сайті Чернівецької міської ради та на сайті пошукової системи мережі Інтернет ”Google” по запиту - ”Захисні споруди цивільного захисту м. Чернівці”.

Місто Чернівці, маючи статус обласного центру, відноситься до категорованого населеного пункту з питань організації цивільного захисту населення.
Питання укриття населення в ЗСЦЗ в законодавчому полі України врегульоване статтею 32 Кодексу Цивільного захисту. Згідно п. 3 частини третьої статті, населення міст, віднесених до груп цивільного захисту укривається у швидкоспоруджуваних ЗСЦЗ - найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення (заглиблені гаражі, паркінги, споруди метрополітену, тощо).

При реальній загрозі ведення бойових дій, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування через місцеві засоби масової інформації заздалегідь інформують цивільне населення щодо необхідності власними силами дообладнання підвальних приміщень будинків, в яких воно проживає (або найближчих до них), місцями для сидіння, герметизації віконних та дверних отворів.

При отриманні відповідної інформації населенню перед його укриттям в найпростіших захисних спорудах в першу чергу необхідну підготувати та взяти з собою наступні речі: паспорт, військовий квиток, документ про освіту, свідоцтво про шлюб та народження дітей, трудову книжку або пенсійне посвідчення, гроші і цінності, комплект верхнього одягу та взуття за сезоном, продукти харчування та питну воду на дві доби, які мають бути упакованими в герметичні пакети, а також засоби індивідуальної гігієни. Дітям дошкільного віку вкладається в кишеню або пришивається до одежі записка, в якій зазначається ініціали дитини, домашня адреса та номери контактних телефонів батьків, їх ініціали.

Залишаючи квартиру, місце роботи необхідно вимкнути освітлювальні та нагрівальні прилади, закрити водопровідні та газові крани, вікна і двері.
Більш повну інформацію щодо порядку і правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, а також дій у разі загрози їх виникнення можливо отримати в консультаційному пункті (КЖРЕП або ПП з обслуговування конкретного житлового будинку) по місцю проживання або в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернівецької міської ради (вул. С. Бандери, 3 тел. 55-34-29)

Начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення
Чернівецької міської ради Самолюк В. Я.
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