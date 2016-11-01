Порошенко про Саакашвілі

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-А ще кілька тижнів тому разом дудлили вино в Одесі, були закадичними друзякамиПорошенко перервав мовчанку і прокоментував відставку Саакашвілі: "Він вирішив почати власну політичну кар'єру в Україні після поразки на виборах в Грузії".На зустрічі з представниками ЗМІ під час візиту до Словенії Петро Порошенко заявив, що Україна є демократичною державою, і якщо Саакашвілі прийняв для себе рішення почати нову політичну кампанію, то завтра уряд повинен прийняти його відставку, і він зможе зайнятися власною кар'єрою.Порошенко зазначив, що за останній час кілька грузинських політиків були запрошені в Україну для здійснення реформ. Частина з них продовжує роботу в українському уряді, частина вирішила почати власну політичну кар'єру в Україні після поразки на виборах в Грузії.Який месидж одержав МінСтець? Встановити справжні причини відставки Міхаела Саакашвілі. Отже - мочити!