Корупція стосується кожного

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-ЄС закликає усіх громадян України повстати проти корупції в нашій державі й у цій боротьбі гуртуватись довкола НАБУТакого у дипломатичній і міжнародній практиці я ще не зустрічав, не чув і не бачив. ЄС фактично закликає до боротьби з нинішньою корупційною владою в Україні. Адже хто у нас корупціонери - вище представництво влади: народні депутати, судді, прокурори, інші чиновники. Круто!European Union in Ukraine:Корупція стосується кожногоКорупція - це не лише мільйони доларів готівки у кабінетах та приватних будинках можновладців. Вона стосується кожного. Дізнайся, як саме ти можеш долучитися до боротьби із нею на сайті Національного антикорупційного бюро України - nabu.gov.uaСоціальний ролик створено за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.